العجمي: تحمل المسؤولية أساس ارتقاء المجتمع

وطن النهار

واصلت حسينية مسلم بن عقيل «الرشيد» احياء ليالي عاشوراء من محرم 1442 هجري حيث ارتقى المنبر الشيخ احمد العجمي في محاضرة حملت عنوان «مفتاح النجاح» وتطرق فيها لرثاء شهداء الطف، واستهل خطيب المنبر الحسيني الشيخ احمد العجمي محاضرة بقوله تعالى (وقفوهم انهم مسؤولون)، فقال الكل منا يبحث عن النجاح وكيف يمكن ان يحققه في حياته وبالتالي فهو يبحث عن مفاتيح النجاح والقران الكريم والعترة الطاهرة يقدمون لنا مفتاحا من اهم المفاتيح والذي به يمكن ان يحقق الانسان النجاح في حياته وهذا المفتاح هو «المسؤولية»، ومن خلال التقييم البشري نلاحظ ان البشر يقيموننا على هذا الأساس ويصنفوننا بان فلاناً متحمل للمسؤولية فيمتدح وفلان غير متحمل للمسؤولية فيذم، وتجد ان البعض يقول ان جيل الإباء والاجداد اكثر تحمل للمسؤولية من هذا الجيل وهذا السياق سياق مدح ومن هذا المنطلق يقع الكلام حول المسؤولية من خلال محورين ونحاول ان نختصره والمحور الأول ما معنى المسؤولية؟ وما حقيقتها؟، وانتم عندما تقولون ان الانسان لابد ان يكون متحملاً للمسؤولية لابد ان نعرف معناها.

وأضاف العجمي: ان المسؤولية تتقوم من ثلاث اركان فالركن الأول هو المسائل والثاني هو المسؤول والثالث هو المسؤول عنه عن الانسان وما يصدر عنه، والمسائل الذي له حق المساءلة من هو قالوا تارة هو من له حق المساءلة على نحو الحقيقة وهو الله تبارك وتعالى خلق الانسان وله الحق ان يسائله، والمسائل الثاني هو اعتباري ويعبر عنه بالقانون الذي له الحق ان يسائل الافراد هل تقيدوا به ام لا، وهناك مسائل اخر وهو الجانب الأخلاقي المعبر عنه بالضمير وهي أمور تسائل الانسان عن اعماله، ولماذا يساءل عن اعماله لانه له روابط والرابطة الأولى ما بينه وبين ربه وبما ان هذه الرابطة موجودة فلا بد ان تكون هناك مساءلة، والرابطة الثانية ما بينه وبين نفسه ولهذه النفس حق فلا بد ان يؤدي هذا الحق والرابط الثالث ما بينه وبين اسرته فلا بد ان يساءل عنها واما الرابط الرابع فما بينه وبين مجتمعه ولا بد من المساءلة أيضا.

اذن على أساس هذه الروابط تأتي المساءلة، وهذه المسؤولية اين وهل يمكن ان نراها، قالوا المسؤولية امر معنوي وهو لا يمكن ان يلاحظ من خلال الآثار، واثرها الأول أداء الوظيفة الملقاة على عاتق الانسان، وقلنا هناك روابط ما بينه وبين الاخرين وهل أدى ما بينه وبين ربه كالصلاة والصوم وغيرها واذا أدى ذلك قيل عنه انه تحمل المسؤولية كذلك ما بينه وبين نفسه والتي لا بد ان يسعى لتكاملها وهذا ما نلاحظه ان النفس تريد التكامل فنحضر المجالس، وكذلك الوظيفة التي ما بينه وبين اسرته وهل يقوم بواجبهم كاملا ام لا، وكذلك بينه وبين مجتمعه فالدولة تطلب منك وظيفة فهل تؤدي الوظيفة الملقاة على عاتقك ام لا، وهذا هو الأثر الأول ولكنه غير كافٍ ولابد من إضافة اثر ثانٍ وهو الاتقان، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه وهي قضية مهمة وهل نحن نتقن اعمالنا ونضبطها.

وتابع: ونحن نحتاج الى الاتقان تجاه مسؤوليات الدولة مثل الدكتور والمهندس وكل مسؤول في مجاله وحتى الخطباء لان الاتقان هو الذي يحقق التقدم للأمم، وعلماء التربية يقولون بحثنا في سيرة الناجحين فوجدنا هناك عنصر مشترك بينهم انهم متحملون المسؤولية ويتقنون أعمالهم، وقالوا أيضا انا كثر مشاكل الناس ترجع لعدم تحمل المسؤولية، وهذا ما نلاحظه في العوائل التي لا تتحمل مسؤوليته.

وتطرق للمحور الثاني مبينا: وهو كيفية تنمية حس المسؤولية، وعلماء النفس والتربية قالوا ان الانسان عندما يولد عنده استعداد باطني لتحمل المسؤولية ولكن لماذا نرى الكثير من الشباب عندهم الاتكالية؟، وهنا يقال ان هذه الاتكالية هي عارضة ولها أسباب والسبب الأول التربية الاسرية ونذكر في ذلك نماذج مثلا الطفل في السنة الأولى يريد ان يأكل بنفسه والأب والام يقعون في خطأ كبير بحيث يخافون على الأثاث والاغراض ويمنعون الطفل ان يأكل بنفسه ويتحكمون به ويزرعون بعقله الباطن ان الآباء والامهات مسؤولون عن تأدية هذه الوظيفة وهنا يشعر بانه اذا احتاج أي شيء فالام والأب هما من يجب ان يقوما بتلبية هذه الحاجة ولذلك ممكن ان يصل الى سن الثلاثين وهو يعتمد في كل شيء على الاب والام.

اما النموذج الثاني قول بان الطفل من عمر ثلاث سنوات عنده نزعة بتقليد الابوين في كل شيء وهنا يواجه بالمنع من قبل الابوين فيختزن في العقل الباطن انه غير مسؤول عن شيء وتتولد عنده الاتكالية، وهناك أيضا نموذج ثالث بحيث يعيش الابوان معه هاجس الخوف عليه ولا يتركونه يمارس طفولته خوفا على سلامته ويبدأ ينطوي ولا يكون عنده حس الانتماء، وينبغي على الاب ان يعطيه مساحة وثقة ويراقبه ويحرك عنده لغة الثناء.

وأشار العجمي الى تنمية الوازع الديني الذي بدوره يخلق المسؤولية ويتكفل بالنجاح من خلالها، وعلينا زرع الخير حتى نحصد نتائج مثمرة.

