الركابي: الوسيلة لله عز وجل الرسول وآل البيت ( عليهم السلام )

وطن النهار

احيا مسجد الامام علي بن ابي طالب عليهما السلام الليلة الرابعة من ليالي محرم الحرام بمناسبة الذكرى الأليمة بمقتل سيد شباب اهل الجنة الامام الحسين عليه السلام، حيث ارتقى المنبر الخطيب سماحة الشيخ هادي الركابي الذي بدأ الحديث بتلاوة آيات من الذكر الحكيم: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، مشيرا الى ان اعظم باب فتحه الله لنا هو باب الدعاء والمناجاة، مؤكدا انه لا يوجد باب اعظم من باب الدعاء ادعوني استجب لكم.

واضاف: ومن هذا المسجد موضع الصلاة وعزاء الحسين هو اوسع باب ندعو الله عز وجل اليه، والانسان يدعو الله لان كل ما لديه محدود العمر والصحة وغيرها، فاذا خاطب مصدر الكمال ومصدر الافاضات الا وهو الله عز وجل، قائلا فهو الحي وانا الميت وما يرحم الميت الا الحي الهي انت الغني وانا الفقير وما يرحم الفقير الا الغني. وتابع: نحن كل ما فينا يحتاح الى عطاء الله عز وجل، وعطاء الله لا حدود له، ولذلك ندعو الله عز وجل، لاسيما ان الابواب تغلق سواء من اهل واقارب وعزيز ومستشفى وغيرها من الابواب التي قد يكون فيها الانسان في حالة ضيق وتسود الدنيا في وجهه، ولكن ابواب الله سبحانه تعالى لا تغلق والذي بيده كل شيء الصحة والاعمار والسعادة والتوفيق فكل شيء من الله عزوجل.

وقال: لذلك هذا الباب لا ينغلق فمتى احتجنا اليه جئنا اليه كان ليلا او نهارا، والله يأنس عندما ندعوه، فمتى شئت ترفع يديك بالدعاء تجد هنالك عيون تنظر اليك واذان تسمع اليه تعطيك عند الدعاء، ولذلك نخاطب بالدعاء يا من يعطي لمن سأل ومن لم يسأل ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة.

واكد انه عندما يلح الانسان بالدعاء يأنس الله منه ولا يبرمه الحاح الملحين لان عطاؤه بلا حدود ولا يزيده كثرة العطاء الا جودا وكرما، لذلك النعم التي افاضها علينا لا تعد ولا تحصى، واي النعم نشكر، الله يخاطبنا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.

وتابع: نسأل لو الله عز وجل خلقنا بكامل الخلقة لكن خرجنا وايادينا بلا انامل مثل حف البعير هل تصلح للحياة فهل احد شكر الله على اصابع اليدين وغيرها من نعم، فالانسان لا يشكر الله الا تشافى من المرض او في زيادة الخير، والامام زين العابدين عليه السلام يقول الهي شكري لك يحتاح الى شكر الى شكر الى شكر وظل يرددها الى ان انقطع نفسه، موضحا ان هذه الانامل او الاصابع التي تحرك كل الكون حيث نستخدم التليفون والكمبيوتر في هذه الانامل ونحرك السفينة في هذه الانامل وكذلك السيارة والمركبة الفضائية وغيرها من صناعات.

واستطرد الركابي قائلا: لذا بهذه النعم الكبيرة التي انعم الله عز وجل بها علينا الا يستحق الشكر ليلا ونهارا، لذلك ندعوه فيعطينا.

واستشهد بقصة الحارث وهو احد الصحابة يقول في احدى السنوات ذهبت الى الحج وآنذاك كان الحج فيه مشقة وبسبب الطرق الشاقة الناس ياخذون اياماً طويلة حتى يصلوا وكان الكثير منهم يتعرض للسرقة والنهب وتأكلهم الكواسر ويتمرضون ومنهم من يموت فالحياة كانت شاقة عند الذهاب للحج حتى ان منّ الله عز وجل لتصبح الامور في يسر، حيث يقول الحارث ذهبت مع احد القوافل وعندما جاء الليل في احدى الليالي قبل وصولنا مكة بـ 4 ايام مسير جاءت عاصفة رملية فرقت بيني وبين القافلة وظللت اضرب يمينا وشمالا لا اعرف اين اذهب ولم يكن معي اي وسيلة متاع وماء حتى رأيت شجرة عالية تسلقت عليها خوفا من الكواسر ويقول يئست من كل شيء إلا رحمة الله عز وجل ولجأت اليه (من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)، حتى انبلج عمود الفجر فاذا برجل يعلوه المقام والهيبة قد اقبل وتوضأ عند ماء وصف قدميه قائما راكعا ساجدا اذ ابهرت لهذا الرجل ما الذي اتى به الى الصحراء واسمعه عند السجود يردد يامن اذا قصده السائلون وجدوه مئولا الهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا محسن قد اتاك المسيء، حينها نزلت من الشجرة وقلت اقسم عليك بالذي رزقك لذيذ المناجاة انت من الملاك او الانس ثم التفت الي قائلا يا حارث انا امامك موسى بن جعفر، فقلت يا سيدي انقطع فيني الطريق وبيني وبين مكة مسير 4 أيام قال له لا تخف ثم صليت بصلاته وما ان انتهيت قال ضع قدميك على قدمي ثم وضعت قدماي على قدميه وبعد خطوات تراءت لنا ابنية مكة.

واضاف الركابي اعظم باب للدعاء في مجلس الامام الحسين فهي سفينة من ركب بها نجى ومن تخلف عنها غرق، فهذا الباب عظيم للدعاء واستجابة الدعاء بهذه المجالس للطف الالهي.

وذكر ان السيد السيتاني اطال الله في عمره يقول اذا عسرت علي الامور اخرج الى ساحة البيت وارفع يدي اتوسل الى الله بالزهراء، فمن يتوسل بالزهراء الله يفتح عليه آفاق لذلك باب الله وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ووسيلتنا الى الله عز وجل محمد وآل محمد، مشددا على ان هذه المجالس فيها الذكر والاجر والثواب، لافتا الى ان الحسين اعطى كل شيء لله عز وجل و لم يدخر شيء حتى النفس، فاعطاه الله سبحانه وتعالى حتى اصبحت كربلاء كعبة للقلوب.

