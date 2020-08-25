طلال الخالد تفقَّد عدداً من الحسينيات في «العاصمة»

وطن النهار

دعا محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد «جميع أبناء الوطن للتمسك بالوحدة الوطنية باعتبارها سور الكويت العالي»، مشددا على «ضرورة تماسك نسيج المجتمع ونبذ مداخل الفرقة والفتنة حفاظا على الوطن الغالي».

جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ الخالد، على هامش جولة تفقدية أجراها على عدد من الحسينيات ومجالس العزاء في عدد من مناطق المحافظة، وذلك للاطمئنان على استعدادات الحسينيات وخطط تأمينها خلال شهر محرم.

وحرص المحافظ على الاطلاع على جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد في الحسينيات، وذلك بما يضمن ممارسة روادها للشعائر في أجواء من السكينة والطمأنينة.

ورافق محافظ العاصمة خلال الجولة كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، إلى جانب مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة اللواء عابدين العابدين، ومساعد مدير عام مديرية أمن المحافظة العميد عبدالله الرجيب، بالإضافة إلى بعض من القيادات الأمنية الأخرى، وعدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.

