العامري: الحسين (عليه السلام) حافظ على حرمة «الكعبة»

وطن النهار

أحيت حسينية الشامية ليلة الرابع من شهر محرم الحرام لعام 1442 هجري حيث ارتقى المنبر سماحة الخطيب الحسيني الشيخ كاظم العامري واستهل المجلس بقراءة الآية الكريم ( ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين )، وقال مكة المكرمة والكعبة اقدم بيت لعبادة الله عز وجل ومن جوفها ابتدأ الله -عز وجل- دحو الأرض أي المركز او النقطة التي ابتدأ منها الله دحو الأرض وبدأ خلق الأرض وهو من الناحية الجغرافية والطبيعة له مختصات لا توجد في غيره ومنها انك تجد فقط بالسنة يومين في الكعبة فقط تقف الشمس عليها ولا يكون لها ظل والتي تقسم المشرق والمغرب وبيت مبارك وهل البركة هي كثرة الطعام والقرآن يحدثنا ان ابراهيم عليه السلام اسكن اهله في واد غير ذي زرع وشكا ذلك الى ربه لانه تركهم في مكان قاحل لا ماء ولا شجر ومازالت مكة الى يومنا هذا ليست بلاد بساتين او زرع وانما جبال ذات صخور سوداء.

وتابع قائلا: انما البركة المقصودة هو ما يعطيه من روح مثلا من دخله كان امنا ومن نظر اليه عبادة ومن لاذ بها شفعت له يوم القيامة واحاديث كثيرة تدل على ذلك وما يشابهه حول بيت الله عز وجل، وهذا البلد مقدس وعظيم عند الله وآمن بأهله خصوصا اذا كان اهله على قلب واحد، ولنا في اليمن سد مارب خير مثال فكانوا اهله منعمين في ظل السد الذي بناه الاباء والاجداد وعندما تفرقوا ذهب كل شيء واي بلد لم يتكاتف اهله يفقد امانه والخيانة تدمره.

وأضاف: والكعبة بيت الله ومعنى ذلك انه ليس بمعنى بيتوته الله فالله في كل مكان ولا يحده زمان او مكان، وهناك معنى اخر وهو المعنى الخالص أي الخالص لله تعالى أي بمعنى الملكية ولم يحدث تاريخيا ان أحدا من البشرية استطاع تملك هذا البيت غير الله وهذه تسمى نسبة التشريف أي تنسب لله فشرفها ذلك ونظر الناس لها بالتعظيم والتأدب.

وذكر العامري: «من دخله كان آمنا» اذا من دخله ومن امن به ومن هتك حرمته وفي الجاهلية كانوا يقدسونها ويقسمون برب البيت ورب الكعبة وفي احدى السنوات جاء سيل فشقق الكعبة واراد اهل مكة من قريش ان يصلحوها ويرمموها وخافوا ان تتهدم وان يغضبوا الله حتى قال لهم الوليد المخزومي انا اضحي بنفسي واخذ معولا واهدم منها مقدارا وانتظروني ثلاثة أيام فان حدث لي ضرر فردوها كما كانت ورمموها واذا لم يأتني ضرر فانا اعينكم على بنائها وفعل ذلك وبعد ذلك هدموها وبنوها الى ان جاءوا الى محل وضع الحجر الأسود فاختلفوا بينهم من يضعه حتى جاءهم النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم فاصلحهم وحقن دماءهم فجعلوه حكما بينهم واقترح عليهم قضية البساط، هذا قبل الاسلام اما بعد الاسلام وتقديسه لها وجعلها قبلة للمسلمين، فجاءوا اليها بالمنجنيق وهدموها وكسروها ودمروها ومن ثم جاءوا اليها واحرقوها وما هتكت حرمة الكعبة كما هتكت في زمن يزيد بن معاوية وقبلها لم يكن احد ليجرؤ ان يقتل فيها احداً، وكان الحسين عليه السلام قد خرج من المدينة ليكون في مأمن في مكة وجاءت الكتب الى الوالي يحيى بن سعيد بن العاص ان خذ البيعة من الحسين او اقتله، واذا بالناس يرون الامام عليه السلام يوم التروية قبل الذهاب الى عرفة ولكنه توجه الى مسجد التنعيم بخلاف الحجاج وعندما سألوه فقال لهم ان حجي هذا العام في واد اخر ليس في مكة فجاؤوا اليه محمد بن الحنفية وعبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر وهو اكثر من سعى ان يؤمن الحسين ويأتي له بأمان من الوالي بصك فقال الحسين ليس لهم امان فلو وجدوني بجحر هامة في الجبال لتبعوني اما ان ابايع او اقتل ومثلي لا يبايع مثل وخطب الامام خطبته المعروفة وبين الامام علمه الرباني وقال شاء الله ان يراني قتيلا ويراهن سبايا، والامام لو لم يقتل لتغير الدين فخروجه اوجب ولكي تحفظ حرمة الكعبة ولا تراق بها الدماء، واخذ يودعهم بحسب المؤرخين دائرة ضيقة لا تتسع الا لمن يشاء الله ان يشاركوا معه.

