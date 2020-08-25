القيم: الحسين (عليه السلام) لم يبايع والتزم بمسؤوليته الشرعية «إماماً» للمسلمين

وطن النهار

ارتقى المنبر في حسينية الأنصار (الصفار) الشيخ حسن القيم مساء اول من امس حيث احيا الليلة الرابعة من ليالي عاشوراء وقال: نذكر السيرة وما جرى من احداث منذ خروج الامام الى استشهاده، وقد قسم ارباب المقاتل الاحداث خلال أيام عاشوراء في كل يوم مناسبة، والامام الحسين سلام الله عليه لما امتنع من بيعة يزيد عندما مات معاوية واصبح الامر الى يزيد تعلمون كتب رسائل الى ولاته في الأقطار وطلب منهم ان ياخذوا البيعة من الناس ومن ضمن الولاة في المدينة المنورة الوليد بن عتبة وذكر له وفاة معاوية وطلب منه ان يأخذ البيعة من الناس عامة وعلى أربعة خاصة، وذكر المؤرخون ان مثل هذه الرسالة يعبر عنها باذن فأرة حيث طلب من المعارضة الأشخاص الأربعة ومنهم عبدالرحمن ابن ابي بكر وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير والامام الحسين عليه السلام.

وأضاف: ولما عرض الرسالة على هؤلاء الثلاثة احدهم قال انا أتعبد في بيتي واخر قال انا لا اتدخل وعبدالله بن الزبير ذهب الى مكة ليصبح معارضا وتثقل من وجود الامام عندما ذهب الى مكة، اما الامام الحسين فلم يقل لا اسكت او ليس لي شأن فهو صاحب مسؤولية وهو الامام الشرعي على العباد والبلاد واستدعاه الوليد ليلا ولكن الامام قال الى اهل بيته واخوته وقال لهم انه استدعاني ويريد حضوري وما اظنه ان ان معاوية توفي واصبح الحاكم يزيد ويبدو انه يريد مني البيعة وانا اريدكم معي، بني هاشم تقلدوا أسلحتهم وخرجوا وحفوا بالحسين عليه السلام من كل جانب ومكان حتى اوصلوه الى بيت الوليد، واستوقفهم الامام الحسين عند الباب وقال لهم انتظروني خارجا، واستقبله الوليد ورحب به ووسع له واجلسه وذكر اليه خبر وفاة معاوية فاسترجع الامام وقال وما المطلوب، فقال له الوليد المطلوب الآن ان تبايع يزيد فقد طلب مني اخذ منك البيعة، الامام سأله هل انت تريد مني ان ابايع جهرا ام سرا فقال له نعم بالطبع اريد البيعة جهرا وفي المسجد وعلى رؤوس الاشهاد لتقتدي بك الناس لانك امام وان بايعت لا احد يمتنع، وهنا قال الامام نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون اينا أولى بهذا الامر.

وتابع: والوليد كان لين الجانب ولا يريد الابتلاء بدم الحسين وقال له يا أبا عبدالله سر على بركة الله وبجانبه مروان فقال احبس الرجل اما ان يبايع واما ان تضرب عنقه واذا فاتك الثعلب لا ترى الا غبارا بهذه الالفاظ التي ليس لها معنى يطلقها على الامام الحسين، وعندما طرقت هذه الكلمات مسامع ابي الضيم الامام الحسين قام على قدميه ولزم مروان من تلابيبه وقال أأنت تأمر بقتلي، والله لقد كذبت وهزمت من انت حتى تأمر بقتلي، وهنا اعلنها الامام مدوية فقال اسمع يا أمير يزيد شارب الخمر معلن بالفجور والفسوق قاتل النفس المحترمة ويلعب بالفهود والقرود، ونحن بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومنزل الوحي والتنزيل ومثلي لا يبايع مثله، وخرج الامام وبني هاشم عندما سمعوا صوت الحسين قد علا اقتحموا الدار وجردوا السيوف وحملوا والحسين استقبلهم قال لهم لكم يوم غير هذا اليوم ليس هنا، ورجع الى الدار ويحف به بني هاشم ابي الفضل عن يمينه وعلي الأكبر عن شماله وبقية بني هاشم بين يديه ومضى الى البيت معززا مكرما يتهدرس كالبدر حينما تحف به النجوم.

وختم: وكان الحسين بعد مقتل اهله واصحابه وحيدا فريدا ينادي ألا من ناصر ألا من معين يعيننا مالي اناديكم فلا تجيبون حتى قتل وحيدا فريدا.

