حسن: أم البنين (عليها السلام) قدمت أبناءها في سبيل الله

وطن النهار

واصلت الحسينيات احياء ليالي عاشوراء من شهر محرم الحرام للعام 1442 هجري حيث تناولت سيرة ومسيرة ابي عبدالله الحسين واهل بيته واصحابه ممن استشهدوا بين يديه في واقعة الطف، وقد اقامت حسينية أولاد الحسين مساء اول امس مجلسا حسينيا أحيت فيه الليلة الرابعة من عاشوراء، وبدوره ارتقى المنبر الشيخ محمد حسن وتحدث خلال محاضرته عن المناجاة الشعبانية «اللهم هبني كمال الانقطاع اليك وانر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمة وتصير ارواحنا معلقة بعز قدسك».

وقال حسن: في هذه المناجاة الشعبانية يتحدث امير المؤمنين سلام الله عليه عن مرحلة متقدمة من العلاقة مع الله سبحانه وتعالى تتركز على ان الانسان المؤمن عندما يتعامل مع الله لابد ان يلتفت الى حقيقة ذكرتها الروايات وهي عندما سأل الرسول صلى الله عليه واله وسلم عن الاحسان فقال ان تعبد الله كأنك تراه، وان لم تكن تراه فانه يراك، وامير المؤمنين سلام الله عليه يقول اذا كان هناك من المؤمنين من يعبد الله كانه يراه لابد ان يصل الى مرحلة اعلى بعد ذلك وهي ان تعبد الله وانت تراه لذلك يسأل امير المؤمنين هل رأيت ربك ؟ فقال ماكنت لاعبد ربا لا أراه، وهذا السائل قال صفه لنا يا امير المؤمنين، فقال امير المؤمنين لاتدركه الابصار بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الايمان.

رؤية الله

وأضاف: اذن هناك رؤية يتحدث عنها امير المؤمنين سلام الله عليه من خلالها حينما يعبد الله وهو يراه لا اقل كانه يراه والا فان الواقع الذي ينبغي ان يسعى اليه الانسان المؤمن هو ان يعبد الله كانه يراه، والان نأتي الى هذه المناجاة وفي البدء لابد ان نشير الى ان ادعية اهل البيت ومناجاتهم والزيارات حوت كنوزاً عظيمة ينبغي للانسان المؤمن ان يتدبر فيها ويحاول ان يستخلص المعارف الايمانية من خلال هذه القنوات الايمانية، وأول شيء «هب لي كمال الانقطاع اليك» فأمير المؤمنين عليه السلام يشير في البدء الى قضية في غاية الأهمية وهي كل ما تحصل عليه او يكون عندك أيها الانسان من قرب او غيره انما هو بتوفيق من الله عز وجل وعطاء من الله ونوع من أنواع الرزق الذي يرزقك الله اياه، فلذلك يطلبه من الرزاق ويقول الهي هب لي يعني انه ليس على نحو الاستحقاق وانما هو على نحو الهبة، وهنا امير المؤمنين يعلمنا ادب الحديث مع الله عز وجل فيقول يا الهي انا لا استحق شيء وكل ما عندي انما هو موهبة منك، وهو يطلب كمال الانقطاع اليك وما معنى هذا الانقطاع وكيف يكون في حالة الكمال.

وتابع: وأول قضية يكون الانقطاع هو الاستغناء بالشخص عن غيره وحينما ينقطع شخص الى عالم من العلماء أي انه استغنى بهذا العالم عن غيره فيتعلم منه الاحكام الشرعية وامور الدين والعقائد، وهناك حالات يعيشها الانسان ينقطع فيها الى الله سبحانه وتعالى زلا يلتفت الى غيره، فهناك انقطاع يعبر عنه انقطاع زماني وهناك انقطاع مكاني وهناك انقطاع حالي، فالمكاني مرات نجد شخصا في بيت الله الحرام او عند ضريح امام يعيش حالة من التوجه والانقطاع الى الله بحيث أصلا لا يلتفت الى أي شيء اخر فقط هو مع الله تعالى وهذا هو تأثير المكان او مثلا يكون انقطاع زماني مثلا في ليلة القدر فيعيش حالة من التوجه الى الله مختلفة عن أيامه كلها، ومرة يكون الانقطاع حالياً بحيث يشعر الانسان بضيق وبشدة بحيث ان الأمور تحيط من كل جهة به ويجد نفسه منكسر القلب متوجها الى الله منقطعا عمن سواه وهذه الانقطاعات مهمة وهي عادة نفحات الهية.

كمال الانقطاع

وقال: امير المؤمنين سلام الله عليه يقول هبني كمال الانقطاع اليك وليس فقط بسبب مكان او زمان او حال انما يريد ان يكون في جميع احواله متوجها ومنقطعا الى الله ومستغن به عمن سواه وهي الحالة التي يعبر عنها بكمال الانقطاع الى الله تعالى، ويأتي السؤال متى اخر مرة شعرنا اننا بحاجة الى هذه الحالة الايمانية ونريد ان نوجدها في انفسنا ومهم جدا ان يلتفت الانسان الى تلك القضايا بينهم وبين نفسه وبين الله، وبعد ذلك يقول الامام «وانر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك» والله سبحانه وتعالى جعل للانسان أداة من خلالها يرى الأمور المادية تسمى العين والأمور المعنوية لها أداة أيضا وهي القلب ولذلك قد يرى بعينه وقد يرى بقلبه والانسان المسكين البعيد عن الله عز وجل هو الذي يعمى قلبه لا بصره، وامير المؤمنين يقول وانر ابصار قلوبنا وليس ابصار رؤوسنا فمثلا الانسان اذا يريد ان يبصر بعينه يحتاج الى نور وهو نور مادي ونفس القضية بالنسبة للقلب فالأمور المعنوية حتى ترى انت بحاجة الى نور معنوي وليس مادياً والجميل ان هذا النور بينه الله تعالى بشكل واضح في القران الكريم وقال هناك نور وهناك طريق للحصول على هذا النور فقال (يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا) وهذا هو النور الحقيقي، والنتيجة يقول وانر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك ولكي يحصل الانسان على هذا النور في البدء الله تعالى يقول (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) اذا هذا النور من الله.

