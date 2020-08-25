حركة الإمام الحسين (عليه السلام) الإصلاحية

إيمانيات

يقول الإمام الحسين (عليه السلام) في مقولته الشهيرة: «إنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً، ولا ظالماً، وإنّما خرجتُ لطلب الإصلاح في أُمّة جدي (صلى الله عليه وآله وسلم) أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي عليّ بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحقّ، ومن ردَّ عليَّ أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم، وهو خير الحاكمين».

إنّ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العظيمة، كانت عاملاً كبيراً ودافعاً قوياً للإمام الحسين (عليه السلام) في حركته وخروجه، بإعتبار أنّها كانت شبه معطلة بالرغم من أهميتها وشدة تأكيد الإسلام وحرصه على إقامتها، فهي العامل الأهم في النهضة الحسينية.

وعلى هذا الأساس فإنّ قيمة الإمام الحسين (عليه السلام) استناداً إلى هذا العامل تتضاعف كثيراً، ويأخذ الدرس الحسيني من هذا الحساب شكلاً آخر ووضعية مختلفة، والسبب الأساس والعامل الرئيس الذي يعطي لهذه النهضة جدارتها وأهليتها لتبقى دائماّ مشعة على جبهة التاريخ وخالدة أبداً ودرساً أزلياً وثورة لا نظير لها في العالم هو هذا السبب، إنّ هذا العامل يرفع كثيراً من أهمية وقيمة النهضة الحسينية ومكانتها.

ركّز الإمام (عليه السلام) في دعواته الإصلاحية إلى صيانة الكرامة الإنسانية، ورفض العبودية وقال متحدياً الذلة التي يريدها الطغاة للأحرار، وتوجيه الناس وتذكيرهم بأدوارهم في هذه الدنيا وضرورة التزامهم بالوعي. إنّ الإمام الحسين (عليه السلام) انتصر لأنه انسجم مع ذاته ومبادئه، ولم يتنازل عن قيمه وأخلاقه ولم يتقاعس عن القيام بواجبه ولم يرض لنفسه حياة الذل والهوان وقد قالها عليه السلام: «موت في عزٍ خير من حياةٍ في ذل».

وهكذا، كانت ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) تعني بالإنسان، فالثورة التي يكون هدفها الإنسان نفسه، تبقى تلازم الإنسان وتلح عليه في كلّ زمان ومكان، وطالما وجد ظلم واستعباد، لأنّ هذه الثورة لا تعيش الشعارات والتصريحات، وإنما تعيش في عروق الإنسان ولحمه ودمه، إنها جزء من كيانه، فإذا ما أراد الحفاظ على كيانه، فعليه أن يحافظ على الثورة وعلى أهدافها وإنجازاتها. ولذلك خلد نضال الثوار في كربلاء، لأنّ ثورتهم كانت جذرية، تستهدف انتشال الإنسان من مستنقع الحكم الأموي ليعيش أيديولوجيته السماوية، فيعيش الثورة دائماً.

