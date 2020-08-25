الحسين (عليه السلام) واستعادة العزّة

إيمانيات

العزّ في اللغة هو القوّة والشدّة والغلبة. والعزّ والعزّة: الرفعة والامتناع. والعزيز من صفات الله عزّوجلّ وأسمائه الحسنى. قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء. ومن أسمائه عزّوجلّ: المعز، وهو الذي يهب العزّ لمن يشاء من عباده، والعزّ خلاف الذلّ. والإنسان بفطرته يتجه إلى الله سبحانه، أي يتّجه إلى اكتساب صفات الكمال الإلهيّة، ومنها العزّة، ولكنه قد تصدّه عوامل عديدة عن هذه الحركة فيقع في حالة الذل: (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ) (البقرة/ 61). (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ) (آل عمران/ 112). وقد يتحرّك تحركاً منحرفاً فيتّجه نحو عزّة (كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً) (النور/ 39). يرى هذه العزة مجسدة – مثلاً – في طواغيت الأرض: (بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا * الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا) (النساء/ 138-139). (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ) (المنافقون/ 8).

وشدّدت السنة على ضرورة صيانة عزّة الإنسان المسلم وحرمة إذلاله. يقول الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ الله فوّض إلى المؤمن أمره كلّه، ولم يفوّض إليه أن يكون ذليلاً، أما تسمع الله عزّ وجلّ يقول: (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) (المنافقون/ 8). فالمؤمن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاً، ثمّ قال: إنّ المؤمن أعزّ من الجبل، إنّ الجبل يُستقل منه بالمعاول، والمؤمن لا يُستقل من دينه شيء». ويُلاحظَ أنّ المحور الأساس في جميع أبعاد التشريع الإسلامي، الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية، تدور حول محور صيانة عزّة الإنسان وإبعاده عن حالة الذل. ونقف ولو قليلاً عند معنى العزّة لنبيّن موقعها من الفرد والمجتمع، ومدى إسهامها في البناء والحركة، ثمّ نلقي الضوء في مقابل ذلك على أخطار الذلّ في المجتمع. إذا تأملنا في المعنى اللغوي والاصطلاحي – كما ورد في القرآن وسائر النصوص – لكلمة العزّة، وجدنا أنّها حالة نفسية تجعل الإنسان نفسه مسنوداً ومدعوماً من قوّة كبيرة خارج ذاته؛ والإنسان المؤمن يجد في ارتباطه بالله عزاً يوفّر له الثقة بنفسه، وينمّي فيه الإحساس بالكرامة وعلوّ الشخصية، فيترفّع عن التوافه، ويصون نفسه من الانزلاق في الشهوات وبتعد عن كلّ ما يمسّ منزلته؛ وتأتي كلّ تشريعات الإسلام لتوفّر للفرد المسلم تعميق هذا الإحساس بنفسه، وصيانته من كلِّ مسّ وحطّ. وكان هذا الإحساس بالعزّة – في الواقع – وراء كلّ ما شهده المجتمع الإسلامي من حركة جهادية وعلمية، ووراء كلّ تطوّر أصيل في عصور التاريخ الإسلامي في حقل الهدم والبناء والمعرفة.

موقف الحسين وأهل بيته من مظاهر الذلِّ:

? رفضه بيعة يزيد، معلناً أسباب عدم البيعة ومركّزاً على ظلمه وانتهاكه حُرمات المسلمين.

? التأكيد على مفاهيم العزّة في كلّ أقواله.

? التحذير من الذلّ وأنّه سنّة طبيعية تصيب المجتمع المتخاذل.

? الابتعاد عن أيّ مظهر من مظاهر الذلّ حتى في الساعات الحرجة.

? التركيز على الإخلاص في العبودية في أقواله؛ ليستشعر الأفراد أنّ العزة لله جميعاً دون سواه.

? الصمود والمقاومة حتى آخر لحظة.

? مواقف زينب من محاولات الإذلال.

? مواقف عليّ بن الحسين من محاولات الإذلال.

