نحن وعاشوراء

إيمانيات

يطل علينا شهر محرّم الحرام كما في كلِّ عام ايذاناً ببداية جديدة ومستمرة، وثورة انتصرت فيها كلّ أشكال القيم الإلهية على طغيان الباطل بأشد صوره فتكاً وتجبراً. متمثلة بنهج الحقّ والذي سينتصر على قاعدة الوعد الإلهي «كتب الله لأغلبن أنا ورسلي...» ونهج الباطل الذي قد يربح صولة في الصراع لكنّه وفي النهاية سيخسر الجولة لأنّه يسير بخلاف السنن التي نشعر بها في ذواتنا وهي تصرخ وتقول: «... فأمّا الزبد فيذهب جفاء وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض...». وكثيرة هي العبر في مدرسة كربلاء إلى درجة أنّ أرباب القلم والأحرار من المفكرين والأدباء والثوار مازالوا ومنذ خبت النار في خيم معسكر سيِّد الشهداء وسير السبايا الذي لم يتوقف إلى يومنا هذا مازالوا يشتعلون بحرارة من نوع لا ينتهي فيها مدار القلم ولا قريحة الحبّ والولاء ولا سيل الفداء الذي انفتح من جرح الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء ليضخ فينا غضباً مقدساً على كلِّ الظالمين لا ينطفىء اشتعاله أوليس لقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرارة لن تبرد أبداً. جوهر النهضة الحسينية هو إحياء أمر هذه الفريضة المقدسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث ابتليت الأُمّة آنذاك بالترهيب والترغيب وبدأت السنن النبوية تتغير وتتبدل وتتخذ أشكالاً أخرى لا علاقة للإسلام بها فاحتاج الأمر لدم الحسين (عليه السلام) وأصحابه وأهل بيته (عليهم السلام) حتى يوقف هذا الانحراف وتستيقظ الأُمّة من سباتها على وقع الفاجعة الكبرى وهذا ما حصل.

والآن ما هو دورنا نحن الذين ننتمي إلى كلِّ تأثيرات تلك النهضة فنعرف أين نحن من عاشوراء؟

يروى انّ حواراً جرى بين الحسين (عليه السلام) وبعض من التقى فيهم أثناء سيره نحو كربلاء: قال الضحاك بن عبدالله المشرقي دخلت والعلاء بن النضر الأرحبي على الحسين لنسلم عليه فتذممنا منه «أي قلنا أنّ لك ذمة علينا في الإسلام» ودعونا له وأردنا الانصراف فسألنا الإمام (عليه السلام) فما يمنعكما من نصرتي إن عرفتم فضلي فأجابه العلاء بن النضر عندي عيال وعليّ دَيْن ثمّ ولى ظهره وانصرف. وأجبت الحسين (عليه السلام) أنّ عندي عيال وعليّ دين ولكن إن جعلتني في حل من نصرتك إن لم أعد أنفعك فإني أقاتل معك. فقبل منه الحسين ذلك.

بدأت المعركة وتساقط أصحاب الحسين حتى لم يبق سوى واحد أو اثنين فذكرت الحسين (عليه السلام) بالوعد فقال أنت في حل إن استطعت الفرار يقول وكنت قد خبأت فرسي فركبته ومررت بينهم حتى أفلت وتنتهي القصة. وتبدأ التداعيات لنلاحظ في هذه الرواية دور التعلقات الممثلة بالعيال والعوائق الممثلة بالديون التي تمنع الإنسان من التواصل مع حركة الرسالة التي لو قدر لها أن تنتصر لهيأت للناس رغيد العيش مجبولاً بالكرامة ولكن شيء من الخوف والجبن المجبول بحب الشهوات التي تمثلها المرأة والأولاد منعت ليس العلاء فحسب وبل ومجمل العالم الإسلامي آنذاك من تلبية نداء الثورة الحسينية وقد تحمل الجميع وزر ما فروا منه طلباً للعافية فهاجم يزيد المدينة المنورة وأباحها ثلاثة أيام لجيشه وارتكب فيها المخازي ما هو معروف وبعدها هاجم مكة وضربها بالمنجنيق وأذل مَن أراد العافية من المسلمين بترك نصرة الحسين (عليه السلام) وسلبها منهم بأبشع صور الفتك. نريد الآخرة ولكن بشرط أن تبقى الدُّنيا لنا محفوظة هذه الشروط التي نسمعها كثيراً حرمت الضحاك من التوفيق العظيم الذي أتاحه الله – عزّ وجلّ – له حتى يصل إليه وهو الذي يدرك جيداً مقام الحسين (عليه السلام) والاستشهاد بين يديه ولكنّه خسر في النهاية لأنّ الموقف يحتاج إلى رجال يدخلون في مشروع النهضة الحسينية المستمرة بشروط الحسين (عليه السلام) لا بشروطهم هم إلى أشخاص يسلمون لله ولرسوله وأهل بيته ولا يحددون لهم حجم الاستجابة.

يحتاج الأمر منا جميعاً وعلى ضوء هذه الواقعة المريرة إعادة لسلم الأولويات في حياتنا لندرك من هو الأوّل والثاني والثالث أنا وبعدها الله ورسوله أو الله ورسوله وبعدها أنا (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ...) (الأحزاب/ 36). وتوجد صورة أخرى معاكسة تماماً رأيناها في زهير بن القين – رضوان الله عليه – الذي أجاب داعية الحسين (عليه السلام) بشروط الحسين (عليه السلام) حيث ودع أولاده وأصحابه وعزم على الاستشهاد.

