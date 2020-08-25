تلاحم الهجرة النبوية والنهضة الحسينية

إيمانيات

خطوات المعصومين.. متحدة الجوهر بلا شك، لأنّها تعبِّر عن واقع واحد، ومترابطة لأنها تُشكِّل حلقات ومراحل لمسيرة واحدة، إلى هدف معيّن. كلّ هذا مما لاريب فيه للناظر الواعي الدقيق.. ولكن الذي يؤكِّد هذا التناسق والإتحاد، وجود إتحاد حتى في الشكل، والمعالم، والحوادث الخارجية، بين بعض هذه الخطوات، مما لا يدع مجالاً حتى للناظر السطحي، لكي يُشكِّك في وحدة المنطلق، والمسير، والهدف هذا من ناحية ومن ناحية ثانية وهي الأهم – فإنّ نقاط الشبه الظاهرية الحاصلة بين هاتين الخطوتين، أو هذه الخطوات تسهل علينا تشكيل الصورة الحقيقية لجوهر العملية بتقديمها مظهرين حيين متشابهين، أو مظاهر متناسقة لها. ونحن إزاء هاتين الخطوتين الرائعتين من خطوات القادة العظام (الهجرة النبوية والنهضة الحسينية) نلمح هذا التشابه في الظاهر، فضلاً عن وحدة الجوهر التي أكّدتها الروايات الكثيرة المتواترة والتعبيرات الشريفة التي يكاد يكون أروعها ما ورد عن النبيّ الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: «حسين منِّي وأنا من حسين». وتكاد هذه النقطة تُشكِّل الظاهرة المشتركة الواضحة في كلِّ خطوات الأنبياء والأوصياء والمصلحين وباقي العقائديين.. فهي روح كلّ دعوة عقائدية، ووقودها المحرِّك، وضمانة وصولها إلى الهدف. والقرآن الكريم يعرض لنا صوراً شتى للعقائدية الصامدة التي لا تأخذها في الحقّ لومة لائم، ولا يمنعها عن الإمتداد إلى عروق الأُمّة وجورها تهديد أو وعيد، فهي مطمئنة إلى النصر، واثقة بعون السماء راضية برضا الله، كما يعرض لنا صنوفاً من الحرمان والتشريد والقتل والعذاب الشديد الذي لاقاه الأنبياء والأولياء على مدى التاريخ. والتاريخ يُقدِّم لنا صوراً من العقائدية الصامدة، والإطمئنان إلى النصر، والرِّضا بقضاء الله تعالى، في كلِّ ما لابس قضيتي الهجرة الشريفة، والنهضة المباركة، كما يُقدِّم لنا أنماطاً رائعة من التضحية – وإن اختلفت درجاتها – في كلتا الخطوتين. فالنبيّ العظيم (صلى الله عليه وآله وسلم) يُضحِّي بترك أهله، ووطنه وترك ابن عمّه العظيم على فراشه – بكلِّ ما في ذلك من خطر جسيم – ليخرج من مكة مترقباً متحملاً الآلام والمصاعب والمشاق.. والحسين الشهيد أيضاً يُضحِّي بكل ما لديه من غالٍ وثمين في سبيل قضيته وبشكل لم يسبق له مثيل في دنيا التضحيات. وتتجلى صور العقائدية المضحية في أقوال النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، التي كان يؤكِّد فيها انتصاره وعون الله له خلال مراحل الهجرة المختلفة، تماماً كما تتجلى في الكلمات الرائعة التي كانت تنطلق من شفاه حسين الشهادة في أحرج اللحظات، إذ كان نشيده «رضاً بقضائك لا معبود سواك».. وفي لحظة يفقد فيها أصغر ما لديه من ولد، يقول: «أللهمّ إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى». وكانت الهجرة الشريفة فاتحة عهد جديد من عهود الإسلام، نقلت الدعوة الإسلامية من مرحلة تربية الفرد المسلم أو المجموعة المسلمة الصغيرة إلى مرحلة بناء المجتمع المسلم، والتخطيط لنشر الإسلام في ربوع الجزيرة العربية، ومن ثمّ الإنفتاح على أرجاء العالم كله، مما مهّد السبيل للقضاء على الجاهلية بمستواها العربي والعالمي بعد ذلك، وشلَّ قواها عن التحرُّك. وكذلك كانت نهضة الحسين (عليه السلام) بداية عهد جديد وفرقاناً بين عصرين وحالتين متناقضتين للأُمّة تجاه رسالتها. ونحن إذا كنّا نؤكِّد على أنّ الجاهلية كانت تحارب الروح والشخصية الإسلامية، التي تقترن مع الأجساد المعذبة، فإنّا نقصد تمامأً ما نقول وآية ذلك: إنّ الجاهليين سواء كانوا هنا أو هناك ما كنوا ليمنعوا محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الحسين (عليه السلام) من أي مقام باذخ أو لذّة دنيوية رخيصة يطلبانهما، أنّى ذلك؟ وهم أنفسهم جاؤوا إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) بكلِّ النعم التي بلغها تصورهم وتطلبها واقعهم آنذاك وقدموها إليه (صلى الله عليه وآله وسلم)، أي جاءوا إليه لكي يضحي بشخصيته، وروحه لينعم جسده، وكذلك هؤلاء فما كانوا بمعترضين للحسين (عليه السلام) أو مانعيه شيئاً من نعيم الدُّنيا، لو باعهم شخصيته، ولكنه سار على درب جدّه العظيم وتأسّى به (صلى الله عليه وآله وسلم)، إذ يقول لأبي طالب (عليه السلام): «يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته». ليقول أبو عبدالله الحسين (عليه السلام) قولته المشهورة: «والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفرّ فرار العبيد». وأخيراً، لنصغي إلى سبط رسول الله يؤكِّد ذلك الترابط بين موقفه وموقف جدّه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وذلك في وصيته لأخته الحوراء زينب (عليها السلام)، إذ يقول لها ليلة قتله: «يا أختاه، إتّقي الله وتعزي بعزاء الله واعلمي أنّ أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، وأنّ كلَّ شيء هالك إلّا وجهه تعالى... ولي ولكلِّ مسلم برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أسوة».