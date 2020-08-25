30 ملياراً أُنفقت على «التنمية».. وتنوع الدخل غائباً

مال وأعمال

دفعت أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، الحكومة إلى خفض إنفاقها الرأسمالي على مشروعاتها التنموية من مستوى 3.6 مليارات المقدرة في ميزانيتها للعام المالي الحالي 2020/2021 إلى 1.9 ملياراً بتراجع قدره 1.7 مليار، في إطار السعي الحكومي لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة العجز المزمن في الميزانية والاكتفاء بالمشاريع الجاري تنفيذها. وعلى الرغم من ذلك، كشفت بيانات حكومية أن إجمالي ما أنفق حتى الآن على خطة التنمية 2020/2021 بلغ 117 مليون دينار، تمثل 6 % من إجمالي ما تم رصده بالميزانية للإنفاق على 128 مشروعاً لم ينجز أي منها حتى الآن وذلك بعد مرور حوالي 145 يوماً من العام المالي الحالي. وبحسب البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، فقد بلغ إجمالي عدد المشاريع قيد التحضير والتنفيذ للسنة المالية الجديدة حوالي 108 مشروعات موزعة على 50 مشروعاً في مرحلة التحضير و58 في مرحلة التنفيذ ويشكل كل منهما 84.4 بالمئة من إجمالي المشاريع. وفيما حددت البيانات وجود 17 مشروعاً دون تنفيذ، هناك 3 مشروعات قيد التسليم. وأفادت المصادر أنه في الوقت الذي تجتهد الحكومة لتوفير السيولة لا تزال هناك الكثير من العقبات التي تواجه إنجاز المشروعات قيد التنفيذ والتي أنفقت الحكومة عليها الكثير من الأموال لتنفيذها، مستدركة بالقول إن الانجاز الصفري بحاجة لمراجعات جادة من قبل الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه تلك المشروعات.

واستدركت أنه بالقول أنه بات على الحكومة اتخاذ مزيد من التقليص الحكومي للإنفاق على المشروعات، والتي لم يعد وجودها مبرراً في ظل زمن التقشف ووقف الهدر في الإنفاق والسعي لتدبير السيولة اللازمة لمواجهة حريق العجز المتزايد في الميزانية الذي بلغ بنهاية 4 أشهر المنتهية من الميزانية الحالية حوالي 4 مليارات دينار مع التوقع ببلوغه 15 ملياراً مع استمرار تراجع أسعار النفط. ولفتت أن الكويت ورغم انفاقها الفعلي على خططها التنموية من 2010/2011 وحتى الآن (10سنوات مالية) ما يقارب من 30 مليار دينار، ولم تتمكن من تحقيق التنويع المطلوب في مصادر الدخل، بل إن الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للدخل تزايد في الميزانيات المالية المتعاقبة. وأوضحت أن التوجه الحكومي الجاد لمتابعة أوجه الصرف وترشيد النفقات ومواجهة الهدر ومحاصرة الفساد ووضع آليات من شأنها متابعة كل دينار يتم إنفاقه على المشروعات هو أمر على جانب كبير من الأهمية، موضحة أنه لا يعقل انفاق تلك المبالغ الطائلة دون إنجاز حقيقي.

