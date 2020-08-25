إعصار المكسيك رفع النفط.. والذهب للهبوط

مال وأعمال

تراجعت أسعار الذهب مع تحسن الشهية للمخاطرة بعد أن وافقت هيئة الدواء الأميركية على استخدام بلازما الدم للمتعافين من مرض «كوفيد-19» كخيار علاجي، في حين ارتفع الدولار.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4 في المئة إلى 1932.48 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1910.99 دولارات يوم الجمعة. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1942.60 دولارا.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق في أكسي كورب للخدمات المالية، «الأنباء الإيجابية المتعلقة بالفيروس تضغط بعض الشيء على المعنويات في الوقت الحالي إذ ساعدت الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر على الارتفاع»، مضيفا أن الذهب يتوقف لالتقاط الأنفاس قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع جاكسون هول.

ونزلت الفضة 1.6 في المئة إلى 26.26 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 في المئة ليسجل 913.61 دولارا، وانخفض البلاديوم 1.1 في المئة إلى 2158.65 دولارا للأوقية.

ارتفعت أسعار النفط الخام مع اقتراب عاصفتين من خليج المكسيك، ليتوقف أكثر من نصف إنتاج النفط هناك. وصعدت العقود الآجلة لبرنت تسعة سنتات بما يعادل 0.2 في المئة إلى 44.44 دولارا للبرميل ، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات أو 0.2 في المئة أيضا إلى 42.43 دولارا للبرميل. وأول أمس الأحد، هب الإعصار ماركو والعاصفة المدارية لورا على الكاريبي وخليج المكسيك، ما اضطر شركات الطاقة لسحب العمال من المنصات البحرية ووقف إنتاج النفط.

وأوقف المنتجون 58 في المئة من إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك و45 في المئة من إمدادات الغاز الطبيعي. وتسهم المنطقة بنسبة 17 في المئة من إجمالي إنتاج النفط الأميركي وخمسة في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، إن «أسعار الخام ارتفعت لأن المتاعب المزدوجة في الأطلسي قد تفضي إلى تعطيلات ضخمة لعمليات النفط في خليج المكسيك.»لكن من المرجح أن تكون مكاسب النفط خافتة لأن عدم التيقن المتعلق بالفيروس مازال يلقي بظلاله على توقعات الطلب على الخام».

