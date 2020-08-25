«أولاد علي الغانم» رفعت حصتها في «أعيان للإجارة»

مال وأعمال

ارتفعت حصة شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات في شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنحو 3.58%، وفق البيانات المعلنة لبورصة الكويت. وخلال تداولات الأحد، رفعت شركة أولاد علي الغانم حصتها في أعيان للإجارة إلى 13.64%، مقارنة بحصتها السابقة البالغة 10.06%. يشار إلى أن بورصة الكويت أعلنت بالأمس إتمام تنفيذ صفقة خاصة على شركة أعيان بعدد 29.11 مليون سهم، وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.0448 دينار، بإجمالي 1.30 مليون دينار. وحسب بيانات البورصة، يبلغ رأسمال أعيان 81.40 مليون دينار، موزعاً على 814.04 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد. يُشار إلى أن بيت التمويل الكويتي ومجموعته يستحوذون على 18.66% في أعيان، فيما تمتلك شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات 13.63% في أعيان، وتتبعها مجموعة الشيخة موضي سالم الصباح – شركة المليح العقارية – بنسبة 7.97%.