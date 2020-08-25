6 أسباب دفعت «مدينة الأعمال» للانسحاب من البورصة

مال وأعمال

وافق مجلس إدارة شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية على الانسحاب الاختياري للشركة من بورصة الكويت، لـ6 أسباب، وذلك وفق بيان للبورصة. ويتمثل السبب الأول في انسحاب الشركة ضعف التداول على أسهمها، فقد بلغ الانخفاض المستمر في معدل التداول اليومي بين 25 إلى 30 صفقة خلال 3562 يوم تداول سابق حتى الأمس. يأتي ذلك بالإضافة إلى تدني القيمة السوقية، إذ انخفضت نسبة التغير في سعر السهم السوقي في 52 أسبوعاً نحو 29.25%، وانخفضت نسبة التغير في سعر السهم السوقي منذ بداية العام وحتى تاريخه 35.68%. وأشار البيان إلى أن القيمة السوقية للشركة والبالغة 17.78 مليون دينار بإقفال يوم 19 أغسطس الحالي لا تعكس القيمة العادلة للشركة، كما لا تعكس تلك القيمة الدفترية للسهم التي تتراوح بين 95 و109 فلوس، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 59.7 أو 68.5 مليون دينار للخمس سنوات السابقة من 2015 وحتى 2019. ولفتت مدينة الأعمال إلى أن القيمة السوقية للشركة وسعر السهم في إقفال يوم 19 أغسطس الحالي لا تعكس المركز المالي المتين للشركة، ونتائجها المالية من تحقيق عوائد وصافي أرباح للمساهمين، تراوحت بين 2.56 مليون دينار و4.95 مليون دينار للخمس سنوات السابقة، وصافي تدفقات نقدية.