دشَّن مبادرة «من أجل الكويت» بالتعاون مع «البيئة»

مال وأعمال

قام بنك الكويت الدولي «KIB» أخيراً بإطلاق مبادرة بيئية جديدة من نوعها تحت عنوان «من أجل الكويت»، حيث تتمثل في طباعة 500 حاوية قمامة كرتونية مخصصة لإلقاء الكمامات والقفازات المستخدمة بداخلها، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة. ومن المقرر توزيع هذه الحاويات الصديقة للبيئة على مخارج جميع وزارات الدولة والهيئات الحكومية والمجمعات التجارية والمستشفيات الحكومية والخاصة، ما يدعم الجهود المشتركة بين البنك والهيئة الرامية للحفاظ على البيئة الكويتية والمساهمة في نشر الوعي حول أهمية التخلص من وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد بطريقة صحية سليمة تجنباً لتفشي الفيروس أكثر في البلاد.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي: «إن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار برنامج البنك الرائد للمسؤولية الاجتماعية الذي يهدف دائماً إلى تعزيز التوعية بالآثار السلبية الناتجة عن عدم المحافظة على نظافة البيئة وإلقاء مثل هذه القفازات والكمامات الملوثة على الأرض أو بالساحات العامة. معتبراً أننا كلنا شركاء في الحفاظ على نظافة الكويت، وأن هذه الخطوة سوف تساهم في ترسيخ سلوك مسؤول من قبل الأفراد تجاه البيئة وتلفت انتباههم لأهمية المحافظة على بيئة صحية ونظيفة ومستدامة مثلما نسعى لحماية أنفسنا ومن حولنا من الإصابة بفيروس كورونا.»

كما أضاف توفيقي أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لجهود «KIB» المبذولة للمساهمة في الوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث إنه يحرص على الالتزام بمسؤوليته ليس فقط تجاه الموظفين والعملاء بل أيضاً تجاه المجتمع والبيئة التي يعمل فيها. مؤكداً أن «KIB» يطبق جميع الإجراءات الوقائية داخل مقره الرئيس وفروعه العاملة حالياً، حيث يتم قياس درجة حرارة جميع موظفيه وعملائه والتأكد من وضعهم الكمامات والقفازات، إلى جانب الالتزام بدخول عدد محدود من العملاء فقط إلى الفرع مع توفير ميزة أخذ المواعيد والانتظار في السيارة. كما يتم أيضاً تعقيم كل الفروع والمبنى الرئيس للبنك وأجهزة السحب الآلي بشكل مستمر، مع توفير معقمات اليدين بجوار كل أجهزة السحب ما يضمن سلامة الجميع.

كما ثمن توفيقي كل الجهود المتفانية التي تبذلها مؤسسات الدولة والجهات الخاصة لحماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا عبر الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الصارمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بوضع الكمامات والقفازات ومن ثم التخلص منها في حاويات القمامة حفاظاً على البيئة والحد من انتشار العدوى.

ومن جانبها قالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للبيئة، شيخة الإبراهيم: «إن مبادرة توزيع الحاويات تأتي استكمالاً للحملة التي نفذتها الهيئة خلال الأشهر الماضية والتي شملت توزيع ما يقارب الـ 700 حاوية، وأيضاً ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع بنك الكويت الدولي «KIB» انطلاقاً من المشاركة المجتمعية الهادفة للحفاظ على البيئة الكويتية ونشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع، وأهمية اتباع الأسلوب الصحي للتخلص من وسائل الوقاية بعد استخدامها تجنباً لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)».

وشددت الإبراهيم على أن الهدف من توزيع الحاويات على مخارج الهيئات والجهات العامة، هو السعي إلى توعية مرتادي هذه الأماكن بضرورة الفصل بين النفايات المكتبية والمخلفات الخاصة بالوقاية من الفيروس كالكمامات والقفازات، وكذلك تنبيه مرتادي المجمعات والمستشفيات بضرورة التخلص من هذه المخلفات في مكانها الصحيح وذلك حرصاً على السلامة العامة والمساهمة في وضع حد لتفشي الفيروس.

