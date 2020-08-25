«المتحد» أشاد بموظفيه المتطوعين من فريق المسؤولية المجتمعية

مال وأعمال

فى بادرة تقدير وعرفان، قام البنك الأهلي المتحد بإرسال شهادات تقدير وخطابات شكر لموظفيه من فريق المسؤولية المجتمعية والذين تطوعوا لخدمة عملاء البنك وتلبية احتياجاتهم أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، وما أظهروه من تفان وتضحية لأداء واجبهم فى ظل هذه الظروف الاستثنائية وخاصة ما قاموا به من جهود ملموسة فى ضمان اتباع تدابير وإجراءات السلامة الصحية على الوجه الأمثل لحماية عملاء وموظفي البنك.

قامت سحر دشتي مدير عام حماية العملاء ورئيس فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك بإرسال خطابات شكر للمتطوعين من فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك الذين استمروا فى أداء عملهم فى ظل ظروف بالغة الصعوبة. وأعربت عن تقدير البنك لدورهم ومساهمتهم القيمة خلال هذة الأزمة، مؤكدة أن ما قاموا به من جهد كان محل إشادة من إدارة البنك، وأشارت إلى أن روح الاخلاص والتفاني التي يتحلي بها هؤلاء الأبطال هي جزء رئيسي من الدور المجتمعي للبنك في مكافحة جائحة كورونا، وعاملا رئيسا في الحفاظ على مكانة البنك بين عملائه .

وأضافت دشتي فى خطابها للمتطوعين: إن حماسكم والروح الإيجابية التى أظهرتموها فى تعاملكم مع العملاء فى الفروع كانت محل إعجاب وتقدير ، ولقد كانت متابعتكم لتطبيق إجراءات السلامة الصحية تحديا حقيقيا باعتباره عملاً جديداً علينا وعلى العملاء أيضًا ، لكنكم اثبتم حقًا انكم قادرون على تنفيذ مثل هذه الإجراءات والتدابير. وكما اخبرتكم من قبل ان أصبح هذا العالم مكانا أفضل فسوف يكون هذا بفضل المتطوعين أمثالكم. واسمحوا لي أن أقدم لكم شهادات تقدير باعتبارها أبسط تعبير عن تقديرنا وامتناننا لمساهمتكم القيمة.

وأوضحت دشتي أن تقدير البنك لموارده البشرية الذين تطوعوا للعمل لتقديم الخدمات المصرفية للعملاء والموظفين فى ظل هذه الظروف يشعرهم أن ما قاموا به كان محل تقدير وامتنان، ما يزيد من ولائهم لأسرة البنك الأهلي المتحد ويمثل حافزا لهم لمواصلة العطاء وكذا ينعكس بالإيجاب على زيادة قدرة البنك على مواجهة مثل هذه التحديات.

وفي الختام أعربت دشتيعن تمنياتها لجميع القطاعات العاملة في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كورونا، بالتوفيق وأن يحفظ الله-عز وجل الكويت والعالم أجمع وتمر تلك الأزمة بسلام.

