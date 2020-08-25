«الخليج»: 5 فائزين في سحب «الدانة»

مال وأعمال

أجرى بنك الخليج سحب الدانة الأسبوعي عن الفترة من 16 – 20 أغسطس 2020، وأعلن عن أسماء الفائزين الخمسة الذين حصل كل منهم على 1000 دينار

وفيما يلي أسماء الفائزين الخمسة: نوال عبدالله حسن عبدالله، خوشي محمد أصغر علي، صفية إبراهيم دشتي، أمل سرحان لفتة الشمري، وعلي محمد حسين بوعليان

هذا وقد أعلن بنك الخليج عن أن الدانة كبرت، وإن الجائزة الكبرى لسحب الدانة السنوي ستكون 1,500,000 دينار، وسيعقد السحب في تاريخ 14 يناير 2021، وستكون آخر فرصة للمشاركة فيه عبر الإيداع في حساب الدانة في يوم 30 سبتمبر 2020.

كما يوفر حساب الدانة العديد من الخدمات المتميزة لعملائه منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، والتي تمكِّن عملاء الدانة من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات الدانة الأسبوعية، ربع السنوية والسنوية.

علاوة على ذلك، حساب الدانة هو الحساب الوحيد الذي يكافئ العملاء على ولائهم لبنك الخليج، حيث يمنحهم فرص الولاء، وهي عبارة عن إجمالي الفرص التي اكتسبها العميل في السنة السابقة والتي تضاف إلى العام المقبل كمكافأة له على ولائه.

