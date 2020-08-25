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«برقان»: عرض حصري لعملائنا مع «بست اليوسفي»


وفر بنك برقان لحاملي بطاقات البنك الائتمانية ومسبقة الدفع عرضا حصريا كل شهر لمنتج من المنتجات الأكثر طلباً بسعر مميز ولمدة 24 ساعة فقط وبكميات محدودة. يمكن لعملاء البنك الحصول على هذا العرض أثناء قيامهم بعمليات الشراء عبر الموقع الإلكتروني لشركة «بست اليوسفي» أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
ومن جانبه صرح عبدالله المقصيد، رئيس وحدة منتجات البطاقات في بنك برقان: «يسعدنا مواصلة التعاون مع شركة «بست اليوسفي» للإلكترونيات التي تتمتع بسمعة ومكانة رائدة في السوق الكويتي. فمن خلال شراكتنا نسعى دائما لمكافأة عملائنا بعروض حصرية ومميزة.


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