الصقر: «الغرفة» مهتمة بإيجاد حلول للنهوض بقطاع السفر

مال وأعمال

التقى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر بمكتبه مع رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر محمد لافي المطيري وذلك في صباح امس وحضر اللقاء خالد الخالد رئيس لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة وعبدالله نجيب الملا مقرر اللجنة، كما حضر اللقاء رباح الرباح المدير العام.

رحب الصقر بضيفه ثم أكد حرص واهتمام الغرفة على متابعة كل المعوقات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية خلال جائحة كورونا ومحاولة تذليل ما يمكن منها عن طريق طرح الحلول المناسبة مع الجهات المعنية في الدولة، مشيراً إلى أهمية قطاع السياحة والسفر والذي يعتبر من الأنشطة التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (Covid –19).

ثم تحدث المطيري مقدماً للغرفة شكره على حسن الاستقبال ومثمناً سرعة استجابتها لأعضائها الذي يعكس حرصها على الاستماع لكل الصعوبات التي تواجههم في أداء أعمالهم التجارية، وتطرق إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة والسفر خلال الفترة الحالية جراء عدم مراعاة الجانب الاقتصادي عند فرض الإجراءات الاحترازية التي تقتصر فقط على الجوانب الصحية، مؤكداً خطورة الاستمرار في فرض القيود على القطاعات الاقتصادية. داعياً الجهات الصحية للالتفات إلى وضع الخطط المناسبة لعودة المقيمين من الدول المحظورة وفق الأطر التي نصت بها منظمات الطيران العالمية مثل الاياتا والايكاو، وأوضح المطيري بأن هناك ضرورة لإعادة النظر في مدة الحجر المنزلي الذي يتم فرضه حالياً والذي يمتد في بعض الحالات إلى 28 يوماً، مشيراً إلى أن هناك بعض دول مجلس التعاون الخليجي تطبق الحجر لمدة 7 أيام، وبعض الدول الأخرى لا تطبق أي مدة للحجر.

وفي نهاية اللقاء أكد محمد الصقر رئيس الغرفة اهتمام الغرفة بتعزيز دور قطاع السياحة والسفر من خلال تواصلها مع الجهات المعنية في الدولة ومحاولة التوصل إلى الحلول المناسبة الكفيلة في النهوض بهذا القطاع من جديد، وأن ذلك يأتي ضمن جهود الغرفة المتواصلة للتخفيف من الآثار التي ترتبت على ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية تجاه فيروس كورونا.

