«أسواق المال» تجدد موافقتها لتأسيس شركة أنشطة أوراق مالية

مال وأعمال

«أصدرت هيئة أسواق المال ، القرار رقم 76 لسنة 2020 بشأن تجديد الموافقة المبدئية لـ6 أشهر لاستكمال إجراءات تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية. وحسب بيان الهيئة سوف تؤسس الشركة وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بعد صدور موافقة الهيئة على التأسيس في 19 يناير 2017.

وطبقاً للمادة الثانية للقرار تبدأ هذه الموافقة من تاريخ 10 أبريل 2020، وتنتهي في 8 أكتوبر المقبل، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة التي ستزاول أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص ولاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

وتضمن القرار أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 10 أبريل السابق، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

