loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«أسواق المال» تجدد موافقتها لتأسيس شركة أنشطة أوراق مالية


«أصدرت هيئة أسواق المال ، القرار رقم 76 لسنة 2020 بشأن تجديد الموافقة المبدئية لـ6 أشهر لاستكمال إجراءات تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية. وحسب بيان الهيئة سوف تؤسس الشركة وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بعد صدور موافقة الهيئة على التأسيس في 19 يناير 2017.
وطبقاً للمادة الثانية للقرار تبدأ هذه الموافقة من تاريخ 10 أبريل 2020، وتنتهي في 8 أكتوبر المقبل، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة التي ستزاول أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص ولاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
وتضمن القرار أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 10 أبريل السابق، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة