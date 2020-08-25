«سيتي» و«التخطيط» نظمتا «رقمنة الحكومة»

مال وأعمال

نظمت «سيتي الكويت» والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت (KSCPD) فعالية افتراضية حول «رقمنة الحكومة - رحلة إلى تنفيذ أجندة رقمية» بحضور أعضاء لجنة السياسات العامة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية KSCPD.

هذا ويعد مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية أحد المشاريع الرئيسة التي تتولاها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية KSCPD.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع معبرًا دوليًا وبوابة إلى شمال الخليج بالإضافة إلى احتضان المشاريع الدولية والتدفقات التجارية. ويعد المشروع تنوعا مهما حيث يبتعد عن النفط ومبني على التنمية المستدامة والتحضر. تتم قيادة المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص ويعد مثالاً كبيراً على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتعتبر المعلومات التي قدمتها «سيتي» في الفعالية وثيقة الصلة بشكل خاص لأنها تتماشى مع استراتيجية المشروع، وبشكل أوسع مع ركائز خطة التنمية الاستراتيجية للبلاد (الكويت الجديدة 2035).

وقدم ديفيد ألدريد، المدير الإقليمي للخزانة والحلول التجارية في «سيتي» منظوراً إقليمياً حول موضوعات القطاع العام وسلط الضوء على كيفية تبني البلدان المختلفة لبرامج التغيير لتعزيز تصنيفات الدول في المؤشرات العالمية للرقمنة. كما تطرق ديفيد إلى التطورات الأخيرة في البنية التحتية للسوق في الكويت وأهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع لتحقيق أفضل معايير الصناعة المالية في فئتها. كما قدمت جولي موناكو، مديرة القطاع العام في «سيتي عالميا»، نظرة عامة على مزايا التحول الرقمي للبلدان وأعطت أمثلة على أفضل الممارسات وتطرقت إلى العوامل التي تمكن التحول الرقمي. ووضحت جولي المجالات التي يتوجب على الحكومات التركيز عليها في التحول الرقمي بما في ذلك المدن الذكية، والمدفوعات الرقمية، والهوية الرقمية، والرعاية الاجتماعية، والأمن الالكتروني، والتعليم.

