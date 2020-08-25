«الوطني»: تراجع توظيف الوافدين في القطاعين «العام» و«الخاص»

مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان الإنفاق الاستهلاكي استعاد وتيرة النمو في بداية الربع الثالث ليعكس بذلك اتجاهه الهبوطي الذي لازمه على مدى الشهور الماضية، فإعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية قابلها تزايد للطلب الاستهلاكي المكبوت. وتشير التوقعات إلى أن نمو الإنفاق الاستهلاكي قد يرتفع في أغسطس في ظل تخفيف المزيد من القيود قبل أن يعاود التراجع مجدداً بالتزامن مع هدوء ستشهده وتيرة الانتعاش مع إعادة فتح الاقتصاد. في حين ما تزال المخاوف المحيطة بالأمان الوظيفي وحالة عدم اليقين الاقتصادي تمثل أعباء شديدة على ثقة المستهلك بصفة عامة.

الإنفاق الاستهلاكي

وقال «الوطني» ان الإنفاق الاستهلاكي في يوليو ارتفع بمعدل جيد بلغت نسبته 21.6 % على أساس سنوي وفقاً لأحدث التقارير الشهرية الصادرة عن شركة كي نت K-Net، ليعكس بذلك أدائه المتراجع الذي امتد على مدى عدة شهور، بفضل تخفيف القيود على التنقل وإعادة فتح المحال التجارية. كما تراجعت معاملات نقاط البيع بنسبة 0.1 % فقط على أساس سنوي في يوليو، فيما يعد تحسناً كبيراً مقابل التراجع الذي شهدته بنسبة 35 % في يونيو، بينما تزايد الإنفاق عبر الإنترنت بنسبة 160 %. وفي واقع الأمر، قد تكون إجراءات الإغلاق المطولة قد أدت إلى تغييرات طويلة الأمد في السلوك الاستهلاكي، حيث أدت تدابير البقاء في المنزل بهدف احتواء الجائحة إلى تعزيز اقبال المستهلكين للتسوق عبر الإنترنت.

وزاد الموجز انه تلقى الإنفاق دعماً جزئياً بفضل تراكم المدخرات، لأسباب ليس أقلها تأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر.

هدأت وتيرة نمو الائتمان الشخصي خلال عام 2020، بعد أن تسارعت بحدة خلال معظم فترات عام 2019 وذلك بدعم من قيام بنك الكويت المركزي برفع الحد الأدنى للقروض الاستهلاكية (إلى 25 ألف دينار مقابل 15 ألف دينار في السابق) في ديسمبر 2018. ومما لا شك فيه أن اعتدال الأداء يرجع إلى تفشي جائحة كوفيد-19 وتدابير الاغلاق الاحترازية التي تم فرضها فيما بعد. وعلى هذا الاساس، تباطأت معدلات نمو القروض الاستهلاكية (باستثناء القروض السكنية) إلى 20 % على أساس سنوي في يونيو مقابل 22 % في مايو ومقارنة بالنمو الذي شهدته في عام 2019 بنسبة 36 %.

وتشير التوقعات إلى أن استمرار ضعف اوضاع سوق العمل قد يسهم في التأثير سلباً على آفاق نمو الإنفاق الاستهلاكي على المديين القريب والمتوسط. إذ تباطأت وتيرة نمو توظيف الكوادر الوطنية إلى 2.4 % على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020 مقابل 3.2 % في الربع الرابع من عام 2019 نتيجة لتباطؤ وتيرة التوظيف في القطاع العام (إلى

2.9 % - أدنى المستويات المسجلة منذ عامين - من 3.6 %) والتوظيف في القطاع الخاص (إلى 0.2 % فقط من 1.6 %). ويبدو أن نمو معدل توظيف الكوادر الوطنية في القطاع العام كان معتدلاً منذ بداية عام 2019 ولكن قد يواجه المزيد من الرياح المعاكسة في الفترات المقبلة، مع استمرار ظهور تداعيات الجائحة، لا سيما على مستوى القطاع الخاص. وبشكل عام حقق القطاع العام أداءً جيدا مقارنة بالقطاع الخاص ولكن يمكن أن يُعزى ذلك إلى جهود التكويت.

وعلى الرغم من عدم صدور بيانات عن العمالة الوافدة هذا العام بعد، إلا أنه من المرجح استمرار تراجع معدلات توظيف الوافدين في كل من القطاعين العام والخاص. وفي واقع الأمر، تشير التقارير إلى أنه خلال الفترة الممتدة ما بين منتصف مارس ومنتصف يوليو، غادر 165 ألف وافد البلاد (حوالي 5 % من إجمالي الوافدين). ومن المتوقع أن تغادر المزيد من العمالة الوافدة قبل نهاية عام 2020، وفقاً لآراء بعض المحللين، على خلفية التغييرات المقترحة في قانون الإقامة والتي تهدف إلى تقليص أعداد الوافدين في البلاد، كما تضطر الشركات إلى الاستغناء عن موظفيها في ظل ضعف المناخ الاقتصادي.

وعلى صعيد منفصل، فانه على الرغم من ارتفاع متوسط نمو الأجور في الربع الرابع من عام 2019 على مستوى كل من الكويتيين (2.5 % على أساس سنوي مقابل 2.1 % في الربع الثالث من عام 2019) وغير الكويتيين (2.7 % مقابل 2.4 % في الربع الثالث من عام 2019)، إلا أن ذلك المعدل قد يتراجع في الأرباع القادمة تماشياً مع استمرار ضعف المناخ الاقتصادي بما سيؤثر سلباً على الإنفاق الاستهلاكي في نهاية المطاف.

