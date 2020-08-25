408 ملايين دينار مكاسب البورصة في جلسة ارتدادية

مال وأعمال

عادت البورصة لمواصلة الارتفاع في جلسة ارتدادية مع الاقبال الايجابي على الاسهم القيادية بقيادة سهمي الوطني وشمال الزور لتعوض انخفاضها الحاد خلال جلسة اول من امس الاحد والتي فقدت خلالها نحو 472 مليون دينار، لتزداد القيمة السوقية للبورصة امس الاثنين بنحو 408 مليون دينار وبنسبة 1.37 في المئة من 29.65 مليار دينار في نهاية جلسة الأحد إلى 30.05 مليار دينار لتكسر حاجز الـ30 مليار دينار مرة أخرى في جلسة أمس.

وقال محللون ان الاقبال الايجابي علي الاسهم القيادية مع ارتفاع الطلبات في ختام الجلسة والنشاط القوي على سهم شمال الزور الذي اصبح السهم الشعبي الاول في بورصة الكويت والذي يشهد حاليا عمليات تجميع منظمة على السهم ما ساهم في ارتفاع الطلب بقيمة 10.28 ملايين دينار بعد تداولات بلغت 33.09 مليون سهم هي الأعلى من حيث الكمية أيضاً وتم تداول 175.3 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 118 شركة عبر 9.2 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 37.8 مليون دينار، لترتفع السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 27.5 في المئة مقارنة مع جلسة الأحد التي بلغت فيها 29.66 مليون دينار، في المقابل انخفضت أحجام التداول بنسبة 11 في المئة.

وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، ليصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.7 في المئة وبنحو 95.3 نقطة من 5646.2 نقطة إلى 5741.5 نقطة.

كما ارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 1.37 في المئة وبـ 70.5 نقطة من 5131.2 نقطة إلى 5201.8 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيس بنحو 20.2 نقاط وبنسبة 0.5 في المئة من 4113.5 نقطة إلى 4133.7 نقطة، وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» بنحو 26.93 نقطة وبنسبة 0.6 في المئة من 4113.72 نقطة إلى 4140.6 نقطة.

وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً كبيراً بنسبة 1.7 في المئة وبقيمة 370 مليون دينار من 21.882 مليار دينار إلى 22.252 مليار دينار، وذلك بعد أن تم تداول 89.44 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 19 شركة عبر 6 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 32.06 مليون دينار.

كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 39 مليون دينار لترتفع من 7.767 إلى 7.806 مليارات دينار، حيث تم تداول 85.8 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 99 شركة عبر 3.1 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليون دينار. أما بالنسبة للأسهم فقد تصدر سهم «شمال الزور» القائمة الخضراء بارتفاعه بنسبة 7.57 في المئة، تلاه سهم «أهلي متحد» بارتفاعه 4.23 في المئة، فيما جاء سهم «المتكاملة» متصدراً المنطقة الحمراء بانخفاضه بنسبة 1.14 في المئة، وسهم «هيومن سوفت» بنسبة 0.27 في المئة. و استحوذ سهم «شمال الزور» علي المركز الاول في التداولات تلاه سهم «وطني» بتداولات بقيمة 3.95 ملايين دينار، ثم «بيتك» بقيمة 3.75 ملايين دينار.

