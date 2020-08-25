«بيتك»: ودائع البنوك تخطت حاجز 45 مليار دينار لأول مرة

مال وأعمال

اكد تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان الحكومة استكملت بعض الإجراءات الاحترازية والخطط التحفيزية خلال شهر يونيو للحد من آثار فيروس كوفيد 19 وتحجيم انتشاره على نطاق واسع، وبدأت في هذا الشهر ثاني مرحلة من خطة الخمسة مراحل المتدرجة في شدتها لعودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، وقد أبقت فيه على إغلاق بعض المناطق السكنية التي تقرر إغلاقها في مايو، وبالتالي مازالت والأنشطة الاقتصادية غير الحيوية مغلقة خلال الشهر.

وواصلت الحكومة وبنك الكويت المركزي العديد من المبادرات التي تصب في تعزيز السيولة لدى المصارف، والحفاظ على سلامة قطاع الشركات وحمايته بإجراءات احترازية وخطوات تحوطية منها استمرار إغلاق الجهات الحكومية ومعظم شركات القطاع الخاص في الوقت الذي ضمنت فيه استمرار صرف الرواتب الحكومية. كما سعت البنوك الكويتية المحلية إلى حماية القطاع الاستهلاكي عبر تأجيل تحصيل الأقساط الائتمانية وعملاء صندوقي المتعثرين والأسرة لمدة 6 أشهر بداية من شهر أبريل، ما ساهم في توفير السيولة لدى العملاء في ظل استمرار تقديم الخدمات المصرفية الأساسية الكترونياً.

وقد عززت السياسة النقدية التي فرضها بنك الكويت المركزي تنشيط مؤشرات الودائع والحفاظ على نموها، فقد ارتفع إجمالي الودائع في يونيو وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 2.3%، حيث تخطت أرصدة الودائع في البنوك المحلية للمرة الاولى حاجز 45 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 3.8% على أساس سنوي حين بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 39.3 مليار دينار، وجذبت البنوك الكويتية ودائع تقدر بنحو 740 مليون دينار خلال يونيو بعد خصم مسحوبات ودائع القطاع الخاص بالعملة الاجنبية التي بلغت 93.7 مليون دينار وحوالي 346.6 مليون دينار مسحوبات من ودائع القطاع الحكومي.

وقد بلغت قيمة النمو السنوي لإجمالي الودائع حوالي 997 مليون دينار، نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 5.3% (أي 363 مليون دينار)، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7% ( أي 634 مليون دينار) في ظل محدودية فرص الاستثمار خلال فترة التوقف.

وعند المقارنة على أساس شهري في يونيو 2020، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 0.7% أي 299.6 مليون دينار، مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.7% أي نحو 646 مليون دينار، في حين انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 4.5% أي 346.6 مليون دينار مقتربة من 7.3 مليارات دينار في يونيو 2020. في الوقت الذي تحسن الائتمان الممنوح على أساس شهري مرتفعاً بشكل طفيف أي بنسبة 0.2% بحوالي 73 مليون دينار فقط. وتحسنت حصة الودائع للقطاع الخاص حين مثلت 83.8% من إجمالي الودائع بنهاية يونيو مقارنة مع حصة شكلت 83% في الشهر السابق، ومقارنة بحصة مثلت 84% في يونيو 2019، بينما انخفضت حصة ودائع القطاع الحكومي في يونيو 2020 إلى 16.2% من إجمالي الودائع مقارنة مع 17% في الشهر السابق له.

