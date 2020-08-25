«كامكو إنفست»: 60 % تراجعاً في صافي أرباح الشركات الخليجية بالنصف الأول

مال وأعمال

أشار تقرير شركة كامكو إنفست الى ان الأرباح التي سجلتها الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت التأثير الحقيقي لعمليات الإغلاق لاحتواء انتشار فيروس «كوفيد-19» خلال الربع الثاني من العام 2020، الأمر الذي أثر سلباً على جميع الأنشطة الاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي. حيث أعلنت حوالي 76 في المئة من الشركات الخليجية المدرجة عن أرباح الربع الثاني من العام 2020 حتى وقت اعداد هذا التقرير، من ضمنها 55 في المئة أو ما يعادل 275 شركة سجلت تراجعاً في الأرباح على أساس سنوي. كما اكتفت معظم الشركات المدرجة في بورصة البحرين بالإعلان عن نتائج النصف الأول من العام 2020 فقط ولم توفر تفاصيل كل ربع على حدة. نتيجة لذلك، قمنا باستبعاد تلك الشركات في تقريرنا ربع السنوي ووردت فقط ضمن تحليل أرقام النصف الأول من العام 2020.

وانخفض اجمالي الأرباح التي سجلتها الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 60.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2020، حيث بلغ 15.7 مليار دولار مقابل 39.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2019. أما من حيث الأداء على أساس ربع سنوي، فتراجعت الأرباح بنسبة 38.8 في المئة في هذا الربع. وجاء هذا التراجع على نطاق واسع، حيث سجلت جميع البورصات الخليجية تراجع أرباح الشركات المدرجة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2020. وشهدت الشركات المدرجة في بورصة الكويت أحد اعلى معدلات التراجع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حيث انخفض اجمالي صافي الربح عن فترة الربع الثاني من العام 2020 بنسبة 90 في المئة فيما بلغت أرباح تلك الفترة المالية 161.5 مليون دولار مقابل 1.54 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2019. وتم تسجيل أعلى معدل انخفاض في الأرباح من حيث القيمة المطلقة على أساس سنوي من قبل قطاعات البنوك، والخدمات المالية، والعقار، والنقل، حيث انخفض صافي أرباح تلك القطاعات بمقدار 1.1 مليار دولار خلال تلك الفترة. من جهة أخرى، سجلت القطاعات الأصغر حجماً مثل الأغذية والمشروبات وأجهزة ومعدات خدمات الرعاية الصحية نمواً في الأرباح على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2020 نتيجة للطبيعة غير الدورية للإنفاق ضمن تلك القطاعات.

