رانيا برغوت: دراسة الإعلام المرئي والحفاظ على تاريخنا ضربان من العبقرية

إضاءات

ختمت الاعلامية اللبنانية رانيا برغوت ورشتها الاعلامية التي تقدمها ضمن البرنامج «الجوهر» الذي تنظمه أكاديمية الفنون الأدائية «لابا» التابعة لمؤسسة «لوياك». وقالت برغوت ان الورشة ركزت على فن الحوار التلفزيوني وتنمية مقدرة مقدم البرامج واظهار شخصيته من خلال بعض التمارين. وأضافت: استطعنا في فترة قصيرة جدا أن نفهم لغة الجسد، وأهمية الصوت، والقاء الأسئلة، وتقديم الضيوف، والخطوات التي نتبعها لاعداد برنامج تلفزيوني (او برنامج على وسائل الاتصال).

وأشارت الى أن الورشة ـ وبسبب وباء كورونا ـ كانت من خلال تطبيق زووم وقالت: كنت أتمنى لو كانت وجها لوجه لاستطعنا التركيز على تمارين تساعد على اعطاء المنتسبين مساحة أكبر من العلم والمعرفة ورغم أنها من خلال الانترنت لكنها كانت ممتعة واتمنى ان اكون قد افدت المنتسبين اليها. وأبدت برغوت اعجابها بمستوى الشباب المشاركين وحرصهم على تطوير أنفسهم من خلال هذه الورش. وقالت: تمتع من شاركوا معي بالوعي وشغف التعلم وادراك ما يدور في المنطقة حولنا من أحداث ومتغيرات. ومجرد اشتراكهم يعني أنهم يتمتعون بدرجة كبيرة من الوعي والتعطش للعلم ولتوسيع آفاقهم وبناء مستقبل أفضل لأنفسهم. كما عبرت الاعلامية اللبنانية عن سعادتها عموماً ببرنامج «الجوهر» واعتبرته من أهم البرامج التي تلقي الضوء على ماضينا من خلال حاضرنا لنعمل سوياً على بناء مستقبلنا.

وأشادت بمجموعة الورش التي يقدمها البرنامج للشباب باشراف كبار الاعلاميين في العالم العربي وقالت: من المهم جدًا أن نهتم بالاعلام واعلامي الغد ومن النبل أن نعرّف أجيالنا الحالية على كبارنا الذين أسسوا ومهدوا الطريق لنا ونمنحهم بارقة أمل. وتابعت: فكرة أن نجمع ما بين دراسة الاعلام المرئي والحفاظ على تاريخنا هي ضرب من العبقرية وتلك أهمية برنامج الجوهر. فأجمل ما فيه اعطاء الفرصة للمنتسبين في نهاية كل دورة كي يلتقوا بشخصية ريادية ليتعرفوا اليها من خلال أسئلة عملوا على تحضيرها خلال الدورة. والتجربة ممتعة جدًا. كما أشادت برغوت بما تقدمه «لابا» في مختلف المجالات وأضافت: كل مشروع يساعد شبابنا العربي على اطلاق العنان لقدراته هو جهد مشكور لأنه للأسف قي ظل غياب وتقاعس حكوماتنا، يجب على المجتمع المدني أن يأخذ على عاتقه مستقبل بلادنا لذلك تنمية عقول الشباب وقدراتهم هي المفتاح لتنمية الشعوب وازدهار البلاد. ومؤسسة لوياك قد أخذت على عاتقها هذه الرسالة وبدأت بخطوة الألف ميل.

