إلهام علي: «بلال السادس» تجربة سينمائية في الخيال والمغامرة

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اكدت الفنانة الهام علي ان مشاركتها في فيلم «بلال السادس» يُعد أول تجربة سينمائية بالنسبة لها في مجال الخيال والكوميديا والمغامرة، وأن تصوير العمل الآن لا يزال في مراحله الأولى، وسيستغرق وقتاً حتى يرى النور في دور السينما السعودية، ومن ثَمَّ دور السينما في دول الخليج. يذكر ان الهام علي تتواجد حاليًّا في مدينة أبها وذلك لاستكمال تصوير مشاهدها في الفيلم وهو من اخراج حيدر سمير، وتأليف مجموعة من الكتّاب الشباب وسيشارك في هذا الفيلم نخبة من الفنانين، من أبرزهم فيصل العمري وشعيفان محمد وزارا البلوشي ومحمد الهاشم ونورة عصر وسمير ناصر وسعيد صالح، بالاضافة الى مجموعة من الوجوه الشابة، والفيلم يستهدف العائلة بالدرجة الأولى، خصوصًا الأطفال والناشئة.

