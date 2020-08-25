«بزوغ القمر».. ثامن عروض مسرح «كتارا» عن بُعد

إضاءات

قدمت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا قراءة في المسرحية العالمية «بزوغ القمر» للمؤلفة الايرلندية ليدي أوجستا جريجوري، وذلك في حدود الساعة الثانية ظهرا على قناتها على اليوتيوب ومن المقرر أن يقدم مسرح كتارا 12 عملا مسرحيا من اخراج الفنان ناصر عبد الرضا. ويذكر أن بزوغ القمر هو العرض الثامن الذي قدم بمشاركة كل من فيصل رشيد، عبد الله العسم، خالد خميس، علي الشرشني..ليضاف الى عدد من الاعمال العالمية التي تم تقديمها سابقا ونذكر منها «فتاة في سن الزواج»، «الصمولة»، «أمهات الرجال»، «في أعالي البحر»، «عش الزوجية»..

وحرص القائمون على مسرح كتارا على امتاع الجمهور بمتابعة أبرز الأعمال المسرحية العالمية. وفي هذا السياق تمّ العمل على مسرحية بزوغ القمر باعتبارها تعتبر من أبرز الأعمال التي كتبتها الايرلندية ليدي أوجستا جريجوري (1852-1932) وهي كاتبة مسرحية متخصصة في جمع الموروث الشعبي. وكانت قد أسست مع وليم بتلر بيتس وآخرين ما يعرف بالمسرح الأدبي الايرلندي، ومسرح آبى، وكتبت عددا كبيرا من الأعمال القصيرة لكلا الفرقتين. كما كتبت عددا من الكتب التي تعيد فيها سرد قصص مأخوذة من الميثولوجيا الايرلندية.

وتجدر الاشارة الى أنه سيتم عرض المسرحية بعد تصويرها من خلال آلية عمل تتبع جميع الاجراءات الاحترازية حيث يتم تصوير كل ممثل على حدة، ثم يتم تركيب كل الأدوار وتتابع الحوار من خلال المونتاج، ويتم التصوير على خشبة المسرح بما يعطي الطابع المسرحي ويكون الاعتماد الكامل على الأداء الصوتي للممثل، بما يعني أن لا يوجد أي أداء حركي فقط قراءة للنص.

و يذكر أن مسرح كتارا يعد من بين أبرز الفعاليات التي أعلنت عنها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا ضمن برمجتها تحت عنوان فعاليات كتارا صيف 2020 والتي أثثتها بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات والعروض التي تقدمها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي سعيا منها الى مواصلة دورها الثقافي وانفتاحها على المجتمع بما يتناسب مع خصوصية المرحلة الآنية التي تتماشى مع الاجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

