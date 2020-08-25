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سلمى أبو ضيف تستحضر سعاد حسني


كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف عن تعاون بينها وبين مجلة فوع بريطانيا وشركة هواوي في مشروع فني كان جزء منه اعادة تجسيد شخصية الفنانة الراحلة سعاد حسني.
وجاء ذلك عبر عدة تدوينات نشرتها على الانستغرام، أعطت لمحات عما يحضر له، وكان لافتاً جداً الشبه بينها وبين الفنانة الراحلة في الملامح أيضاً وليس بالملبس فقط. حيث اختارت اطلالة شهيرة للسندريللا، بفستانها الأسود بدوائر بيضاء وقبعة مماثلة، أنجزت الاطلالة من قبل خبيرة الموضة Yasmine Eissa.
أما من الناحية الجمالية، برعت خبيرة التجميل دنيا صدقي في وضع لمسات جذابة من المكياج الناعم المرتكز.


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