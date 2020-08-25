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دينا الشربيني تضع خطة للتفرغ لمسلسلها الرمضاني


أوشكت الفنانة دينا الشربيني على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم «30 مارس»، ويتبقى لها أقل من أسبوع للانتهاء من تصوير العمل بشكل كامل، خاصة وأنها ترتبط بأكثر من عمل سينمائي في هذه الفترة.
وفيلم «30 مارس» يشارك فى بطولته الى جانبها كل من خالد الصاوي، أحمد الفيشاوي، وأسماء أبو اليزيد، وآخرون، تأليف حميد المدني، اخراج أحمد خالد موسى». ووضعت الفنانة خطة زمنية للانتهاء من كل ارتباطاتها السينمائية مطلع شهر أكتوبر المقبل، لتحصل بعدها على اجازة استجمام ثم تعود للتفرغ لمسلسلها الرمضاني الجديد، الذي اتفقت عليه أخيراً.


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