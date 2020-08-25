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«تينيت» يفتتح موسم الأفلام السينمائية حول العالم


«تينيت» هو أول فيلم بميزانية كبيرة من استوديو كبير في هوليوود يتوجه الى دور العرض منذ أن أدى تفشي فيروس كورونا الى اغلاقها في جميع أنحاء العالم في مارس.
ويبدأ عرض الفيلم في 70 دولة اعتباراً من 26 أغسطس وفي الولايات المتحدة في الثالث من سبتمبر. ويلعب النجم جون ديفيد واشنطن دور عميل في وكالة المخابرات المركزية تم تجنيده لمساعدة منظمة تينيت الغامضة التي تحاول ايقاف حدث مروع.
ووصفت احد الوسائل الاعلامية الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين ونصف الساعة بأنه «فيلم سينمائي كبير ومذهل ومبهج» وأضافت «عادت السينما أخيرا».


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