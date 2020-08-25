بغداد والرياض تنسقان موعداً قريباً لزيارة الكاظمي

عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: اعلن السفير العراقي لدى المملكة العربية السعودية، قحطان الجنابي امس أن زيارة رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، الى السعودية ستحدد قريبا. وأكد في تصريح لصحيفة «الصباح» العراقية الرسمية أن «السفارة العراقية في الرياض في تواصل مع الخارجية السعودية لتحديد الموعد النهائي لهذه الزيارة، وهناك حرص من الطرفين على إنجاحها والمضي قدماً في تطوير العلاقات».

وأضاف أن «هناك توجها بين حكومتي العراق والسعودية على أن تكون العلاقة بينهما استراتيجية وقوية ومتينة، ولذلك كانت أول زيارة لمسؤول عراقي من الحكومة الحالية هو وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، نائب رئيس الوزراء، رئيس المجلس التنسيقي عن الجانب العراقي، الى السعودية في شهر رمضان الماضي». وكان من المقرر أن تتم زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى الرياض في منتصف الشهر الماضي لكنها أجلت بسبب دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى.

وأوضح السفير العراقي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عامي 2018 و2019 حوالي المليار دولار بعد أن كان لا يتعدى بضعة ملايين من الدولارات قبل عام واوضح السفير ان منفذ عرعر الحدودي بين البلدين سيفتتح قريبا بعد اكمال إعادة إعماره وفق المعايير المتبعة من قبل الجانب السعودي مشيرا الى وجود رغبة سعودية للاستثمار في العراق خصوصاً في مجال الطاقة. وقال ان البلدين قطعا شوطا كبيراً في التعاون الأمني بينهما أكثر من بقية المجالات وقال ان تبادل المعلومات الاستخبارية أدى الى إلقاء القبض على بعض الخلايا الارهابية.

على صعيد متصل قال القيادي في تيار «الحكمة» العراقي فادي الشمري إن القمة العراقية المصرية الأردنية قد تؤجل بسبب «اكتشاف إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب والوفد المرافق له» بفيروس كورونا المستجد لدى وصولهم مطار عمان. وبحسب الشمري، تم حجر الوفد المرافق للوزير وبعض الدبلوماسيين. ولم تؤكد سلطات أي من العراق ومصر والأردن الأنباء التي أوردها الشمري، أو ما إذا كانت القمة ستؤجل عن موعدها المفترض هذا الأسبوع. وكان الديوان الملكي الأردني قال في بيان، الجمعة، إن ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي سيعقدون اجتماعا ثلاثيا في عمان الأسبوع المقبل. وعقدت القمة الأولى للدول الثلاث في القاهرة في مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي». وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، الجمعة، إنه سيزور الأردن منتصف الأسبوع المقبل.

