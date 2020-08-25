اعتقال 304 مطلوبين في حملة أمنية واسعة بالبصرة

عربيات ودوليات

البصرة- الوكالات: شهدت محافظة البصرة جنوبي العراق، حملة أمنية واسعة شملت أكثر من 6 مناطق بينها الزبير والعشار والمديّنة وشط العرب أسفرت عن ضبط أسلحة، والقبض على مطلوبين للقضاء على خلفية تزايد حالات الاغتيال في المحافظة ضد المتظاهرين والناشطين وذلك بعد يوم من زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، على رأس وفد وزاري وأمني. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، أنّ قوة أمنية كبيرة نفذت حملة لتنفيذ أوامر اعتقال بحق المطلوبين للعدالة في مناطق متفرقة من المحافظة، موضحاً، في بيان، أنّ العملية أسفرت عن القبض على 304 مطلوبين للقضاء بتهم جنائية ومطلوبين اثنين وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وضبط أسلحة وأعتدة متنوعة، ومواد مخدرة.