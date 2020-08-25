بومبيو: ملتزمون بتفوق إسرائيل ودعم الإمارات

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، امس في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن بلاده ملتزمة بـ»التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة» وكذلك دعم الإمارات بكل ما تحتاجه من معدات عسكرية للدفاع عن نفسها في مواجهة تهديدات إيران وذلك في إطار تعليقه على اتفاق السلام المبرم بين الإمارات وإسرائيل.

واعتبر بومبيو، في المؤتمر الصحافي أن اتفاق السلام «الإماراتي الإسرائيلي»، «خطوة مهمة في الشرق الأوسط» فيما أكد رئيس وزراء إسرائيل أن «دولًا أخرى في المنطقة قد تنضم لاتفاقات السلام معنا»، بحسب تعبيره.

وأشاد وزير الخارجية الأميركي بجهود إسرائيل، في مواجهة قرار مجلس الأمن الذي رفض تمديد حظر الأسلحة على إيران مؤكدًا أن إدارة الرئيس ترامب لن تسمح بامتلاك إيران لأي أسلحة نووية. وأكد بومبيو، الذي بدأ جولة شرق أوسطية تشمل السودان والبحرين والإمارات بالإضافة إلى إسرائيل، أن بلاده حريصة على مساعدة إسرائيل وكافة دول العالم في جهود مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وكان مصدر مطلع، قال إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، سيلقي خطابًا مسجلًا من القدس لإلقاء الضوء على إنجازات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ملف السياسة الخارجية، مشيرًا إلى أن الكلمة المسجلة ستعرض في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل. وأضاف المصدر، أنه تم الاستعانة بشركة خاصة لتسجيل الفيديو الخاص ببومبيو، والذي سيتم تسجيله من فوق أحد الأسطح في مدينة القدس.

وأوضح المصدر أن خطاب بومبيو سيستغرق 4 دقائق فقط وسوف يسلط الضوء على ما تعتبره الإدارة، إنجازات السياسة الخارجية للرئيس ترامب، وسيلقي الضوء على نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس بالإضافة إلى الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي.

الى ذلك قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي وصهره، ان الإمارات ستكون «مركزًا للبيزنس الإسرائيلي» إلى بقية العالم العربي وجاءت تصريحات كوشنر خلال مقابلة مع فريد زكريا المحلل السياسي لشبكة «سي ان ان» ردا على سؤال بخصوص العلاقات المتوقعة مع إسرائيل بحلول شهر نوفمبر القادم، وتحدث كوشنر عن الفرص الاقتصادية الهائلة التي ستكون متاحة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للأعمال الإسرائيلية لبقية العالم العربي.

