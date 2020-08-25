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عربيات ودوليات

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قرقاش: معاهدة السلام «قرار استراتيجي»


دبي- الوكالات: اكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن معاهدة السلام مع إسرائيل يجب النظر إليها في سياق القرارات الاستراتيجية للإمارات. وأضاف قرقاش في تغريدة له على تويتر إن «زيارة البابا في 2019 أطاحت بحاجز نفسي في المنطقة وقرارات رائدة كتبني الطاقة النووية واستكشاف المريخ توجهات مدركة لوقع القرارات الاستراتيجية التحولية والفرص التي تخلقها». واتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الأسبوع الماضي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، حسب ما جاء في بيان مشترك.


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