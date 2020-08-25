تفجير أنبوب غاز يقطع الكهرباء عن سورية

عربيات ودوليات

دمشق- الوكالات: تسبّب انفجار في خط غاز رئيسي في ريف دمشق، فجر امس بانقطاع التيار الكهربائي عن أنحاء سورية، في حادثة قالت السلطات إنها نجمت عن «عمل إرهابي».

ويعدّ هذا الانفجار الأحدث ضمن سلسلة اعتداءات استهدفت في السنوات الأخيرة إمدادات أو مرافق حيوية بينها أنابيب غاز ومنشآت نفطية بحرية أو محطات توليد للكهرباء، وهي قطاعات استنزفتها سنوات الحرب الدامية. وأفاد وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال محمد زهير خربوطلي عن أنّ «انفجاراً وقع في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سورية» وأوضح أن الانفجار هو «السادس من نوعه الذي يتعرض له الخط في المنطقة نفسها».

وقال وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تسيير الأعمال علي غانم، من جهته إنّ الانفجار «ناجم عن عمل إرهابي»، وفق «سانا» من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل. ويعد هذا الخط الرئيس المسؤول عن تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، وفق غانم. ويبلغ قطره 36 إنشاً وباستطاعة سبعة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً.

وفي جنيف، قال المبعوث الأميركي الخاص بسورية جيمس جيفري إن نشاط تنظيم «داعش» زاد في جنوب شرق الصحراء السورية. وقال جيفري للصحافيين في مستهل محادثات ترعاها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية «مازلنا ندرس الأمر. لكن من شبه المؤكد أنه هجوم لتنظيم داعش».

ونشرت وكالة «سانا» صوراً تظهر كتلاً كبيرة من النيران المشتعلة، بينما يعمل رجال إطفاء على إخمادها. وخلّف الانفجار حفرة كبيرة وضرراً بأحد الأنابيب. وأكّد عدد من سكان دمشق انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء المدينة منذ ساعات الفجر الأولى.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة سانا عن إخماد النيران بشكل كامل. وأعلن خربوطلي أنّ التيار الكهربائي بدأ بالعودة بشكل جزئي إلى المحافظات السورية ومنها وسط مركز مدينة دمشق.

وأوضح أنّه «تمت إعادة التغذية الكهربائية إلى بعض المنشآت الحيوية المهمة في دمشق كالمشافي وبعض الأحياء السكنية إضافة إلى عودة جزئية للتغذية الكهربائية في محافظتي حمص وحماة والمنطقة الساحلية».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض من جهته عن انفجارات عنيفة تردّد صداها في دمشق، وأدت لاندلاع النيران بشكل واسع. ولم تُعلم هوية الجهة التي عمدت إلى تفجير الخط، وفق المرصد، الذي أشار إلى أن تنظيم «داعش» كان قد تبنى استهداف الكثير من حقول الغاز في وقت سابق. وتعد منطقة القلمون الشرقي حيث يمرّ خط الغاز بوابة رئيسية إلى البادية السورية، التي انكفأ إليها عناصر التنظيم المتشدد من مناطق عدة تم طرده منها خلال السنوات الأخيرة.

وكان التنظيم قد سيطر على جزء من مدينة الضمير، التي تقع على بعد نحو خمسين كيلومتراً شرق دمشق، قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة عليها في أبريل 2018 بعد اتفاق تسوية مع فصائل اسلامية ومعارضة. وتتواجد في المنطقة، وفق المرصد، قوات روسية تتمركز في مطار الضمير العسكري، بينما تنتشر قوات إيرانية ومجموعات موالية لها في نقاط عدّة في محيط الضمير وعلى أطراف البادية. وتضمّ المدينة ثكنات عسكرية لمختلف التشكيلات التابعة للقوات الحكومية.

