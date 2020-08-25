الجيش اللبناني عالج 79 مستوعباً خطراً في مرفأ بيروت

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: أعلن الجيش اللبناني، أمس، أنّه تم اكتشاف مواد بمرفأ بيروت «قد يشكل تسربها خطرا»، مشيرا إلى أنه تمت معالجة تلك المواد بطرق آمنة.

جاء ذلك في إعلان هو الأول من نوعه، منذ الانفجار الضخم الذي وقع بالمرفأ في 4 أغسطس الحالي.

وأوضح الجيش في بيان أن «الإجراءات الاحترازية وعمليات المسح الشامل التي تقوم بها فرقه المتخصصة بالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين في منطقة المرفأ مستمرة». وأضاف: «خلال الفترة الممتدة ما بين 14 وحتى 22 أغسطس تم الكشف عن 25 مستوعبا (مستودعا) يحتوي كل منها على مادة حمض الهيدريك». وتابع: «كما تم اكتشاف 54 مستوعبا يحتوي على مواد أخرى (لم يحددها)، قد يشكل تسربها من المستوعبات خطرا».

ولفت الجيش، وفق البيان، إلى أنّه «تمت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة»، دون تفاصيل أكثر.

