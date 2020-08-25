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البرهان يحذر من حملات منظمة لتفتيت السودان


الخرطوم- الوكالات: حذر الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، امس من مؤامرة و «حملات منظمة» تسعى لتفكيك الجيش السوداني لتفتيت البلاد. وتعهد البرهان بالوقوف مع الشعب السوداني و«إفشال محاولات ضرب جيشنا»، مؤكداً أن «هناك جهات تصنع الأزمات للإيقاع بين الجيش والشعب». وأضاف رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أن الجيش ومؤسساته تعمل بشفافية لصالح الشعب السوداني، قائلا «قدمنا كل المعلومات للحكومة عن شركات الجيش ونشاطاتها». وأشار البرهان إلى أن «الفاشلين يريدون أن يعلقوا إخفاقاتهم على مؤسسات الجيش»، مشدداً على أن «هناك من يريد اختطاف الثورة من الشباب». وقال البرهان إن «سوء التخطيط والإدارة سبب الأزمة الحالية» مشيراً بالقول «عرضنا على الحكومة كل المساعدة لكن لم يفعلوا شيئا». وقال إن «السودان مستهدف في وحدته وحدوده، وهناك جهات تسعى لإضعافه، ونحن نقول لاخواننا في حلايب وشلاتين وارقين نحن معكم.. إن قواتنا المسلحة لن تفرط بشبر من أرض السودان، وحقنا ما بنخلي».


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