«تسونامي صواعق» يؤجج حرائق كاليفورنيا

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واشنطن - الوكالات: تم اجلاء نحو 240 الف شخص لحمايتهم من خطر الحرائق التي تجتاح كاليفورنيا، في وقت تلقت سلطات الولاية خلال الساعات الأخيرة تعزيزات شملت عناصر ومعدات، قبل حدوث سلسلة جديدة محتملة من صواعق البرق.

وأشعلت آلاف صواعق البرق في الأيّام الأخيرة حرائق خلّفت سحب دخان كثيف غطّت المنطقة.

وتوقّع جهاز الاطفاء في كاليفورنيا على «تويتر» «تسونامي من صواعق البرق حتى الثلاثاء»، قائلاً ان «على الجميع التأهّب ووضع خطّة اجلاء».

وقالت خدمة الأرصاد الجوّية انه «في ظلّ الجفاف الشديد.. بامكان العواصف الرعدية اشعال مزيد من حرائق الغابات».

وأمس، كان لا يزال هناك نحو 20 حريقاً مشتعلا، من بينها الحريق في قطاع «ال ان يو لايتنينغ كومبلكس»، وكذلك حريق «اس سي يو لايتنينغ كومبلكس»، على التوالي في شمال سان فرانسيسكو، وفي وجنوب شرقها. وقال المتحدّث باسم وكالة الحماية من الحرائق في كاليفورنيا دانيال بيرلانت في مقطع فيديو نُشر على تويتر، انه تم، اجلاء ما يقرب من 240 الف شخص. وأقرت السلطات في كاليفورنيا بأن عدد الأفراد لم يكن كافياً في البداية لمكافحة هذا العدد الكبير من الحرائق الواسعة النطاق. لكن رجال الاطفاء في كاليفورنيا تلقوا في الساعات الأخيرة تعزيزات شملت افراداً ومعدّات من ولايات اميركية عدة، خصوصاً من اوريغون وتكساس وأريزونا ونيومكسيكو، حسبما اعلن بيرلانت. كما تم حشد حوالى 200 عنصر من الحرس الوطني. وكان نحو 14 الف رجل اطفاء يعملون، الأحد.

وتلقى رجال الاطفاء مؤازرة من اكثر من 200 طائرة ومروحيّة، بما فيها طائرات عسكرية معدلة لمكافحة الحرائق. وطلب حاكم الولاية غافن نيوسوم المساعدة من كندا وأستراليا.

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، ان عدد الوفيات جراء السيول بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد، ارتفع الى 8 اشخاص في وقت متأخر، الأحد، مع استمرار البحث عن عشرة مفقودين. وأظهرت لقطات مصورة من اقليم جيرسون، مياه السيول الناجمة عن هطول امطار غزيرة بشكل غير معتاد وهي تجرف الحطام والمركبات على طول الطريق لتطمرها في الوحل. وشوهد سكان المنطقة وهم ينظفون الشوارع، في حين استخدمت معدات البناء في رفع الأنقاض واخلاء الطرقات منها. وأغلقت العديد من الطرق بسبب المياه، كما انقطعت الكهرباء عن عدة قطاعات بالمنطقة.

