بايدن: ترامب تخلى عن دوره وسط أزمة «كورونا»

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واشنطن - الوكالات: اتهم المرشح الديموقراطي للبيت الأبيض جو بايدن امس الرئيس دونالد ترامب بـ»التخلي عن دوره» في وسط ازمة وباء«كورونا» وذلك عشية المؤتمر الوطني الجمهوري. وقال بايدن خلال مقابلة مشتركة مع مرشحته لنيابة الرئاسة كامالا هاريس اجرتها شبكة ايه بي سي «لا الومه على الأزمة الحالية، الومه على التخلي عن دوره وعدم التعامل مع الحلول».

والواقع ان ترامب الذي يواجه نسب تأييد متدنية في استطلاعات الرأي، تعرض لانتقادات شديدة لادارته للأزمة، اذ بذل كل ما في وسعه لرفع تدابير الحجر بأسرع ما يمكن، وامتنع لفترة طويلة عن تأييد وضع الكمامات ولم يتردد في الاستشهاد بخبراء وعلاجات موضع جدل. كما انتقد بايدن الأميركيين الذين يتذرعون بـ«حريتهم» لرفض وضع كمامات غير آخذين بالأدلة العلمية على فاعلية هذه الاستراتيجية الجماعية في منع انتقال العدوى. ورد على هجمات خصمه المشكك في قدراته الذهنية في حين ان صحة الرئيس البالغ 74 عاما هي نفسها تثير مخاوف وقال بايدن (77 عاما) «انظر اليّ سيّدي الرئيس، انظر الينا كلانا وقل لنا كيف هي حالنا».

من جهتها، شددت هاريس، المدعية العامة السابقة المتحدرة من اب جامايكي وأم هندية، على التزام جو بايدن من اجل المساواة بين السود والبيض في الولايات المتحدة. وقالت «جو يعرف حقا معنى.. حياة السود مهمة»، في اشارة الى الحركة المعارضة للعنصرية وعنف الشرطة.

ولفتت الى ان ترامب «لم يتلفظ يوما بهذه الكلمات ولن يتلفظ بها ابدا».

في المقابل اعلن الرئيس الأميركي ان هيئة الغذاء والدواء الأميركية اصدرت تفويضا لعلاج «كورونا» باستخدام بلازما المتعافين من الفيروس، مؤكدا ان بلاده تعمل على ازالة كل ما قد يؤخر التوصل الى لقاح لفيروس «كورونا». وأوضح ترمب خلال مؤتمر صحافي انه تم جمع عدد من عينات بلازما متعافين لعلاج مصابين بـ«كورونا»، مشيرا الى ان السلطات الأميركية قدمت مؤخرا مئتين وسبعين مليون دولار للصليب الأحمر الأميركي وبنوك الدم في اميركا، لجمع ما يصل لثلاثمئة وستين الف وحدة من البلازما، لاستخدامها. الى ذلك افاد فريق ترمب لمواجهة «كورونا» بأنه يبحث عن علاج يقلل نسبة الوفيات من كبار السن. ويعتقد ان البلازما (مصل الدم) يحتوي على اجسام مضادة قوية يمكن ان تساعد المصابين في محاربة الفيروس بوتيرة اسرع، كما يمكن ان تسهم في الحد من التداعيات الخطرة للاصابة بالوباء.

وعلى الرغم من ان البلازما مستخدم حاليا في علاج مصابين بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة ودول اخرى لايزال الجدل قائما بين الخبراء حول مدى فاعليته، وقد حذّر بعضهم من آثار جانبية له.

