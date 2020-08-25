كيليان كونواي أبرز مستشاري ترامب تغادر البيت الأبيض

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واشنطن - الوكالات: اعلنت كيليان كونواي، مستشارة البيت الأبيض والتي تعتبر من الأوفياء جدا لدونالد ترامب مغادرتها البيت الأبيض، في الوقت الذي اعلن زوجها والذي يعتبر احد اشد المعارضين للرئيس مغادرته «مشروع لينكولن» الجمهوري المناهض لترامب. وقالت كونواي في بيان انها ستغادر منصبها في ادارة ترمب في نهاية الشهر للتركيز على شؤون الأسرة. وأضافت كونواي «هذا هو خياري تماماً وصوتي.. في الوقت المناسب، سأعلن عن خطط مستقبلية في الوقت الحالي، وبالنسبة لأولادي المحبوبين، ستكون الدراما اقل، والمزيد من الأمومة». وكانت كونواي مستشاراً مقرباً للرئيس منذ حملة عام 2016. وتعتبر اول امرأة تدير حملة رئاسية منتصرة بعد ان تولت زمام الأمور في اواخر دورة 2016 ونجحت في فوز ترامب وشغلت دورها في البيت الأبيض منذ بداية الادارة. وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد كشفت في خبر عاجل عن مخطط خروج كونواي. من جهته كتب زوج كونواي، جورج، بشكل منفصل على «تويتر» انه سيترك دوره في مشروع لينكولن وهي مجموعة من الجمهوريين المناهضين لترامب، لأسباب مماثلة. ومن المتوقع ان تتحدث كونواي هذا الأسبوع في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. وبالاضافة الى كونها واحدة من اطول مستشاري ترامب في البيت الأبيض المعروف بتغييرات المسؤولين، فقد اثبتت كونواي نفسها ايضاً كواحدة من ابرز مساعديه.

