طهران: حريق منشأة نطنز «عمل تخريبي»

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طهران - الوكالات: اكدت منظمة الطاقة الذرية الايرانية ان الحريق الذي اندلع الشهر الماضي في منشأة نطنز النووية كان ناتجا عن عمل تخريبي نافية السماح لمنظمة الطاقة الذرية الدولية بتفتيش منشآت بلادها. وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي - في تصريحات صحافية ان «الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية كان نتيجة عمليات تخريب.. السلطات الأمنية ستكشف سبب الانفجار في الوقت المناسب».

وكانت السلطات الأمنية في ايران قد اكدت في يوليو ان السبب في الحريق تحدد، لكن سيُعلن في وقت لاحق. وقال مسؤولون ايرانيون ان الحريق الحق ضررا بالغا من شأنه ان يؤدي الى ابطاء تطوير اجهزة طرد مركزي متقدمة، تستخدم لتخصيب اليورانيوم. وأضافوا انه ربما يكون نتيجة تخريب الكتروني، محذرين من ان طهران سترد على اي دولة تنفذ مثل هذه الهجمات.

وفي سياق آخر قال كمالوندي «لم نقل يوما اننا لن نسمح لمنظمة الطاقة الذرية الدولية بتفتيش منشآتنا الا ان هذا الأمر سيتم عندما تكف عن طرح مثل هذه الادعاءات». وأضاف ان ادعاءات الوكالة الدولية يجب ان تتضمن وثائق جدية، وأن تستند الى اسس واضحة لا مزاعم تجسسية، بحسب تعبيره.

ويأتي ذلك بعدما صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأنه سيقوم بأولى زياراته لايران منذ توليه المنصب، بهدف الضغط على طهران للسماح للمفتشين بدخول موقعين نوويين سابقين تدور الشبهات حولهما.

على صعيد اخر كشف الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي اسقطتها ايران بصاروخ من طريق الخطأ ان قائدها ومساعده كانا لا يزالان على قيد الحياة بعد ارتطام الصاروخ الأول بها والذي تبعه صاروخ آخر، وفق ما افاد مسؤولون ايرانيون. وتحطمت الطائرة (الرحلة 752) التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد اقلاعها من مطار طهران الرئيسي في 8 يناير.

واعترفت ايران بعد ايام بأن قواتها اسقطت طائرة «البوينغ 737-800» المتجهة الى كييف من طريق الخطأ، ما ادى الى مقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصا. وكانت الدفاعات الجوية الايرانية في حالة تأهب قصوى آنذاك تحسبا لرد الولايات المتحدة على ضربات صاروخية ايرانية قبل ساعات استهدفت جنودا اميركيين متمركزين في العراق.

وكشف رئيس هيئة الطيران المدني الايرانية للمرة الأولى عن محتوى الصندوق الاسود للطائرة الذي تم ارساله الى فرنسا لتحليله. وقال توراج دهقاني زنقنة ان جهاز التسجيل في قمرة القيادة سجل محادثة بين الطيار ومساعده وأحد المرشدين بين الانفجارين. وأضاف وفق ما نقل عنه موقع التلفزيون الايراني الرسمي «حتى الثانية 19 بعد انفجار الصاروخ الأول بالقرب من الطائرة لاحظ (الطياران) ظروفا غير طبيعية وكانا مسيطرين على الطائرة حتى اللحظة الأخيرة». وتابع زنقنة «المدرب اشار الى ان الطائرة تعاني مشكلة الكترونية وأن الطاقة المساعدة تم تفعيلها». ولفت الى انه «تم اخطار قائدي الطائرة بأن المحركين لا يزالان يعملان». وأوضح ان الصندوق الاسود توقف عن العمل بعد 19 ثانية من الانفجار الأول، ما يجعل من المستحيل استعادة البيانات الخاصة بتأثيرات الصاروخ الثاني. وقال زنقنة ان تحليل «تأثير الصاروخ الثاني لا يمكن الحصول عليه من الصندوق الأسود».

