منفذ مذبحة كرايستشيرش خطط لحرق المسجدين بمصليهما

عربيات ودوليات

ولينتغتون - الوكالات: في كشف لوقائع جديدة في «قضية كرايستشيرش» قال مدع في بداية جلسات النطق بالحكم في قضية مذبحة المسجدين بنيوزيلندا التي وقعت العام الماضي ان الشاب الذي قتل 51 شخصا درس خطته بدقة لايقاع اكبر عدد من الضحايا. وأقر الأسترالي برنتون تارانت (29 عاما) بالذنب في51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة ارتكاب عمل ارهابي فيما يخص المذبحة التي شهدتها مدينة كرايستشيرش وبثها المهاجم مباشرة على فيس بوك. ويصدر قاضي المحكمة العليا الحكم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وذكر المدعي بارنابي هوز ان تارانت ابلغ الشرطة بعد القاء القبض عليه انه اراد اثارة الخوف بين السكان المسلمين. وأضاف هوز ان تارانت عبر عن اسفه لعدم قتل المزيد وكشف عن اعتزامه حرق المسجدين بمصليهما بعد اطلاق الرصاص. وأوضح هوز «كان ينوي بث الخوف في صدور من وصفهم بالغزاة ومنهم السكان المسلمون او المهاجرون غير الأوروبين بشكل عام».

وتستوجب الادانة بالقتل حكما الزاميا بالسجن مدى الحياة ويمكن للقاضي ان يفرض حكما بالسجن مدى الحياة دون امكانية الافراج المشروط، وهو حكم لم يصدر من قبل في نيوزيلندا.

