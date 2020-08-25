سول: زعيم كوريا الشمالية في غيبوبة!

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لندن- الوكالات: قال دبلوماسي كوري جنوبي ان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون، دخل في غيبوبة وذلك بالتزامن مع انباء افادت بمنحه صلاحيات لشقيقته كيم يو جونغ (33 عاما). وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد زعم تشانغ سونغ مين، المساعد السابق للرئيس الكوري الجنوبي الراحل كيم داي جونغ، ان بيونغ يانغ تخفي الحقيقة بشأن تدهور صحة زعيمها وأنه يفهم انه في حالة غيبوبة. وتأتي تصريحات الدبلوماسي الكوري الجنوبي في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن الحالة الصحية الحقيقية لكيم بسبب قلة الظهور العام هذا العام. وفي حديث مع وسائل الاعلام المحلية، قال تشانغ سونغ مين: «أعتبره في غيبوبة، لكن حياته لم تنته». وأضاف سونغ مين، انه لم يتم تشكيل هيكل كامل للخلافة، لذلك تم تمرير السلطة الى شقيقته كيم يو جونغ، حيث لا يمكن الحفاظ على الفراغ لفترة طويلة.

وبين ان شقيقة كيم جونغ اون في موقع رئيسي لتولي بعض سلطات اخيها. وذكرت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية ان الأنشطة العامة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون زادت منذ شهر يوليو من هذا العام، حيث ظهر على الملأ 13 مرة منذ يوليو، وهو ما يمثل 39% من اجمالي 33 نشاطا عاما قام به هذا العام.

