آراء

أمي رحمة الله عليها، الوحيدة التي كانت تبرّر أخطائي، وتغفرها..ولا ترى فيّ أي عيب.. وإن رأت عيباً فيّ أو مني.. لا تتحدّث عنه، حتى لأبي، ولا تسمح لأحد أن يتحدّث عنه كائنا من كان، أمامها -على الأقل- والقرد في عين أمّه غزال.

ذات مرة شكت زوجتي «أم عصام» من صوت شخيري في النوم.. لأمي..على سبيل المداعبة؛ فأنكرت أمي عنّي هذا..وقالت لزوجتي: لا والله.. ابني بينام.. زي السّمكة.

طيبة..وكريمة أمي.. تحكم عليّ كما كانت تراني وتسمعني،عندما كنت أنام في بيتها بغزة حتى سن العشرين تقريباً، ولا تعرف كيف أنام بعدها.. بثلاثين سنة من الغربة..في بيت زوجتي أمّ عصام..في الكويت.. أي وأنا في الخمسين من عمري.

ذات مرة، قالوا لها «عدنان» بيتكّلم وبيكتب عن القائد الرمز أبو عمار.. وينتقد حركة « فتح» وبعض قادتها.. على سبيل التخويف والتهديد والإزعاج.. لها.. ومن ثمة لي..

فأنكرت أمّي وقالت ابني «عدنان « رجل وطني مخلص لشعبه وأهله في غزة.. كانت مسكينة..خائفة بل مرتعدة من أن اعاقب بتهمة العمالة والخيانة.. الجاهزة. ومن يومها أصابها «السّكّري والضغط».

لي ابن عم.. بيفهم.. من كبار حركة فتح والمقاومة..وموضع ثقة عندها.. طمأنها وقال لها: يا مرأة عمي: عدنان معارض لسياسة أبو عمار وسياسة مقاومة إسرائيل.. عسكريا..

يرى بأن قضيتنا الفلسطينية.. وخصوصا بعد هزيمة الـ 67.. قضية إنسانية..ينبغي أن تعالج بالطرق السلمية..لا العسكرية.. ويؤمن بالتعايش مع إسرائيل..وأنها ليست كلها شّرا لنا.. لا ينسى هزيمة الـ 67 المذلّة للعرب.. ويكره من شنها ومن أيّدها.. بعكس الفكر آنذاك.. فكر المقاومة المسلحة.. وخلّوا الصراع يأخذ مداه..الذي كان سائداً..

والذي كان معظم الناس داخل غزة وخارجها..لا يرون ولا يسمعون غيره في السبعينيات والثمانينات.. وقبلها..

ومع هذا أو ورغم تفكيري الفريد..لم يوجّه لي أحد من قادة «فتح «المهيمنة في الساحة الفلسطينية.. وقتها، تهمة الخيانة أو العمالة لإسرائيل.. ولم يحاولوا الاساءة لي لفظيا او جسديا.. والله يرحمك يا عم صلاح خلف (أبو إياد) لأنهم يعرفون جيداً أن منطلقاتي الفكرية.. وطنية خالصة، وأكتب.. أو أتكلّم.. بدافع من ذاتي.. ووفق ما أؤمن به وأراه خيراً لشعبي في غزة.. وليس بدافع خارجي..من سفارة تدفع لي.. أو وكالة مخابرات أعمل لصالحها.. ابن عمي طمأن أمي.. الله يرحمه، وقال لها نحن نشتغل سياسيا وعسكريا.. وهذا ضروري للبلاد والعباد.. كما نرى.. ونعتقد.. وعدنان يعمل سياسة ومعارضة.. لنا.. وهذا ضروري وحيوي.. أيضا.. هو ينقد الحاكم.. بغية الأفضل والأحسن.. دوما.. هذه مهنته.. المهم أن يعمل المعارض لحكومته..بوحي من ضميره ورؤيته الفلسطينية.. الوطنية الخاصة.. الخالصة..لكن مشكلتنا مع عدنان بأنه يرى الفلسطيني الحقيقي.. من أهل غزة وحدها..ولا يعترف بأي قائد لغزة إلّا إن كان غزاوياً خالصاً.. من مواليد غزة أبا عن جدّ.

مشكلته عندنا في تعصبه إلى ابن جلدته.

ومع هذا، كانت أمي رحمة الله عليها دائمة القلق عليَّ.. تطلب مني في كلّ مكالمة هاتفية معها، أن لا أكتب عن ياسر عرفات.. ولا أتكلّم عنه.. كانت مسكينة.. خائفة عليَّ.. وماتت وهي خائفة عليَّ وعلى أولادي..

ومعها حق ؛ فمعظم العرب..لا يفهمون معنى المعارضة الوطنية.. للحكم وللحاكم.. وأهميتها للبلاد والعباد.. بل وللحاكم نفسه..

هداهم الله.. وهدانا.. وهداكم.

