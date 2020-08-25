وسِّعوا على المجالس الحسينية

آراء

تهل علينا هذه الايام ذكرى عاشوراء هذه الذكرى الحزينة والأليمة التي ترمز الى الظلم والاضطهاد الذي تعرض له حفيد الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- ففي هذه الايام قتل الامام الحسين وآل بيته بعد محاصرتهم لمدة ايام ومنع خلالها الماء عنهم فقطع رأس الحسين الطاهر وسُبيت النساء.

ومع هذه الذكرى وتجددها كل عام تقام المجالس في الحسينيات او في المنازل حيث يتلى الشعر عن الامام الحسين واخوته واولاده واصحابه وتسرد الدروس الدينية والسيرة الحسينية لكن هذا العام له طبيعة خاصة في الحسينيات والمجالس وذلك بسبب ما فرضته جائحة «كورونا» على العالم جميعا، وكانت الحسينيات والمجالس الشيعية سباقة في الالتزام بشروط التباعد المكاني في المجالس حيث التزمت الحسينيات بالتعليمات الصحية المفروضة على الجميع من حيث الالتزام بالشروط الصحية من لبس قفازات وكمامات وتعقيم وتباعد مكاني، ولكن ما يحز في القلب ان تقتصر المجالس الحسينية على عدد محدود رغم التزام المعزين بالشروط الصحية فلماذا نحرم شريحة كبيرة من الذهاب الى الحسينيات بسبب هذا الشرط القاسي رغم الالتزام بالشروط الصحية كما هو واضح؟!

ان جميع رواد الحسينيات يهتمون بتطبيق الشروط الصحية ويخافون على صحتهم وصحة غيرهم، حيث تمنع شريحة كبيرة من ارتياد الحسينيات بحجة العدد المحدود والسؤال الان: هل افتتاح المطاعم والاسواق والصالونات بلا كمامات وقفازات وتباعد كما نراه في الوسائل الاعلامية وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي أهم من الذهاب الى الحسينيات؟

ان اغلب الحسينيات مساحتها كبيرة وبها طوابق متعددة وامامها مساحات ترابية واسعة تستطيع ان تستوعب اكثر من الف شخص وبالتباعد المطلوب فلماذا يحرم الناس من الذهاب الى الحسينيات مع الالتزام؟! ولماذا تفرض أعداد محدودة؟!، ارجو ان تراجع وزارتا الداخلية والصحة هذا القرار الذي حرمنا جميعا من هذه المناسبة الغالية من تعزية وخدمة ومواساة لآل البيت -عليهم السلام-.

فلتضعوا جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة ولكن دعونا نشارك اخواننا في هذه المناسبة الغالية علينا جميعا فنحن لم نتعود على الجلوس في البيوت لنشاهد العزاء من التلفاز او الاجهزة الاخرى فكل الدول المجاورة قامت باعداد الساحات الواسعة للعزاء وقامت بترتيبها وتجهيزها من اجل هذه المناسبة حتى يكون هناك تباعد مكاني مناسب بين المرتادين فلماذا نحن نحصر العزاء داخل جدران الحسينية وباعداد قليلة وبالتالي حرمان اعداد هائلة من المشاركة في هذه الايام.

لم يتبقَ سوى اسبوع على ذكرى مقتل سيد الشهداء وسيد شباب اهل الجنة سلام الله عليه ونرجو أن يصدر قرار من وزارتي الصحة والداخلية بمعالجة هذا الامر والسماح للمعزين باستغلال كل المساحات المتوافرة داخل الحسينيات واستغلال الساحات الترابية التي توجد امام الحسينيات مع أخذ كل الاشتراطات الصحية المطلوبة وقاية للنفس وحفاظا على الوطن.

