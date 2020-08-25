فـي بيـزات أو مـا فـي؟

آراء

في بيزات (فلوس) أو ما في بيزات؟ هذا السؤال بات في عقل وعلى لسان كل مواطن كويتي بسيط من فئة الغالبية الصامتة التي ترتب أمور حياتها على ذلك المعاش (الراتب) الشهري الذي يصرف له مقابل عمل، ولكن في هذه الأيام والأيام التي مضت بتنا نسمع من عضو الحكومة الرشيدة ومن يسبح في فلكه عن عدم قدرة الحكومة الرشيدة على دفع الرواتب بالمستقبل القريب وهناك جوقه تلف حول هذا الموضوع وتتباكى على وضع الاقتصاد الكويتي انه مريض وقد لا يشفى نتيجة الاجراءات الحكومية بسبب فيروس كورونا المستجد، وكأن الاقتصاد الكويتي يختلف وبعيد عن الاقتصاد العالمي ولكن التباكي بهذا الحد يعد مبالغا فيه، وهل الوضع الاقتصادي المزعوم مرتبط برواتب المواطنين؟ والسؤال لماذا الان برز الحديث عن شح السيولة لدى الحكومة الرشيدة وبان الحديث عن الدين العام وصندوق الأجيال القادمة؟

وهنا نستذكر المثل القديم الذي يقول (اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب) وهذا يعني ان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى وليس غيره والحمد لله ان رزق الانسان على الله وليس على انسان آخر، ولكن السر الذي جعل وزير المالية الموقر يقول أن الحكومة الرشيدة لن تقدر ان تدفع الرواتب في الأشهر القادمة وأنها بحاجه للأخذ من الاحتياطي العام وتوقف الادخار بصندوق الأجيال القادمة وبعد كم يوم يعود معاليه ويسحب كلامة ويقول ان الرواتب مستمرة بحالها الطبيعي ولن تمس وبعد ذلك تظهر لنا الوثيقة الموعودة التي بواقعها تشق جيب المواطن بدل أن تمسه ويأتي معاليه ويقول هذا مقترح وسوف يعرض على السلطتين بالبلاد، ولكن السؤال لمعالي وزير المالية الموقر لماذا هذه الوثيقة خصت المواطن الكويتي من دون الوافد؟ ولماذا كانت مخفيه ولن تظهر الا بالاستجواب؟ وهل شق جيب المواطن الكويتي البسيط سوف يعدل ويصحح وضع الموازنة العامة بالدولة؟ ولماذا وثيقة المالية لم تشمل مكافأة الوزراء الكرام والنواب الاكرم؟ وهل نثريات ومصروفات الوزير ووكيله ووكلائه المساعدين دخلوا بالوثيقة المذكورة؟ وهل الرواتب الاستثنائية التي تصرف لبعض الوزراء وبعض النواب ضمن هذه الوثيقة؟ وهل مبلغ السيارات الفارهة لأعضاء السلطتين موجودة بالوثيقة المذكورة؟ وهل مكافأة الجيش العرمرم من المستشارين الموزعين على كل الجهات الحكومية المختلفة؟ وهل تضم هذه الوثيقة بنداً يقول أن هناك نسبة مئوية تؤخذ من الوافد عند قيامه بتحويلات مالية؟ وهل بهذه الوثيقة زيادة لقيمة للايجار الخاص بالشاليهات والجواخير والمزارع والأراضي الصناعية؟ وهل تم اقتراح بالوثيقة المذكورة ان ترفع أسعار الماء والكهرباء على القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية؟ أو هناك ضريبة تفرض على البنوك والقطاعات الكبيرة بالقطاع الخاص؟ وهل وثيقتكم الجليلة شملت وقف الهبات والقروض والعطايا الخارجية؟ أم هذه الوثيقة المذكورة فقط على جيب المواطن الكويتي البسيط؟ وأن وثيقتكم فقط علينا نحن المواطنين البسطاء فقط يكون واقع حالها مثل هذه المقولة (أبوي ما يقدر الا على أمي) وابوي هنا الحكومة الرشيدة وأمي هو المواطن البسيط والبيزات موجودة وخير كثير من الله فلا تدعون الفقر لأن الادعاء بالفقر يذهب البركة والخير.

والتمني على وزير المالية الموقر ومن يدور في فلكه أن يتركوا نظرية قطها بالشارع وشوف ردود الفعل وعقب يا تأكد أو تنفي وللعلم المواطن الكويتي البسيط بات على قناعة ان النفي هو تأكيد على ما تم عرضه ونشره، ولكن السؤال الأخير لوزير المالية الموقر هل السرقات والاختلاسات والغسل دخل ضمن أسباب العجز بالموازنة العامة للدولة؟ أم لا؟ أعزائي المسؤولين الكرام قبل لا تفكرون بجيب المواطن المشقوق من القروض والغلاء المستمر فكروا بتلك الجيوب التي تورمت وأصيب أصحابها بالتخمة المالية ومرض النفوذ اللا منتهى واعلم أنه عندما يحاسب الكبير قبل الصغير سوف يتعلم الصغير ان الله حق، والحين هذه الكويت صل على النبي وما بقي الا الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل ضرر وسوء ويديم العز علينا ويا كويت عزك عزنا، ولا يصح الا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: شنو أقدر أقول للحكومة الرشيدة وهي تعلن عن أزمة مالية قريبة؟ قول لها هذا المثل العربي القديم (ان كنت على البير اصرف بتدبير) وأنت يوز وأركد يا مواطن.

