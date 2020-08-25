آراء

عنوان المقال هو اسم لمسلسل كويتي قديم تدور احداثه حول محاولة استيلاء شركان وهو شخص مخادع على الحكم بمساعدة حاشيته وتابعيه الظالمين، وذلك بعد أن تمكنوا من القبض على بطل المسلسل بدر الزمان الذي كان مدافعاً شرساً عن أهل المدينة البسطاء وحاميهم، حيث قام الظالمون بإيداعه السجن وإعلان وفاته للأهالي.

تذكرت أحداث هذا المسلسل القديم وانا اتابع باعجاب شديد النائب الجديد نسبيا على الساحة السياسية د. بدر الملا حيث فاز في تكميلية 2019 في الدائرة الثانية الضاحية بدلا من النائب السابق جمعان الحربش الذي أسقطت عضويته، حقيقة وبانصاف شديد وبدون مجاملة له، وانا اتابعه في جلسات مجلس الامة وكذلك في تصاريحه ولقاءاته التلفزيونية أشم فيه رائحة نواب سابقين وطنيين في كلامه واسلوبه كأنني أرى أمامي د. أحمد الخطيب وعبدالله النيباري وجاسم القطامي وأحمد النفيسي وسامي المنيس وغيرهم من النواب الوطنيين الكثر.

الأخ بدر قوي جدا في طرحه وصادق مع نفسه قبل أن يكون صادقاً مع الناس، الكثيرون اسمعهم سواء من دائرته الانتخابية او خارج دائرته وفي الدواوين وايضا في تويتر يمدحون أداءه حيث تراه مدافعاً شرساً عن القضايا التي تهم الناس ومدافعاً عن المال العام والدليل نجاحه في الكشف عن خبايا القطاع النفطي والتجاوزات المالية والادارية ومازال يتابع هذا الملف بشدة ومستمرا في مراقبته.

أتمنى من كل قلبي ان ارى في الانتخابات القادمة 50 عضواً جديداً يشبهون النائب بدر الملا في ادائه لاننا نريد تشريعات جديدة تهم المواطنين وتتلمس حاجاتهم، وفي نفس الوقت نريد مجلساً قويا يراقب اداء الحكومة ويتعاون معها لا يتعارك معها والأهم من كل هذا نريد مجلسا أمينا يحافظ على المال العام وأموال الأجيال القادمة.

