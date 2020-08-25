القضاء المستقل

آراء

إن منح الاستقلالية القضائية يسهم في إبعادها عن التأثيرات من قبل السلطتين الأخريين، لضمان تحقيق العدالة وحماية الإنسان والحريات العامة ولتأدية عملها بدون ضغوط وعلى أكمل وجه، وان استقلال القضاء لا يعني انعدام العلاقة بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية ولكن تستقل السلطة القضائية بالحكم والعقوبات وبالفصل بين المنازعات هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن استقلال السلطة القضائية يعني ان القضاة عند ممارستهم لاعمالهم، واجب عليهم الالتزام بأحكام القانون وحده، فلا سلطة على القضاة الا رقابة الله ومن ثم الضمير القضائي لافراده في ممارسة سلطتهم وتسامياً منهم عند النظر في المنازعات بين المتخاصمين حتى يتم اشهار كلمة الحق دون انحياز.

وقد نص الدستور الكويتي على استقلالية القضاء في بابه الرابع بالفصل الخامس مادة «163» التي تنص على: «لا سلطان لأي جهة على قاض في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم واحوال عدم قابليتهم للعزل».

فاستقلال القضاء ليس كلاماً يكتب أو أنظمة تنظم، وانما هو قيمة معنوية تستولي على نفوس القضاة مستعلية بقيم العدالة والنزاهة، وإذا كان العدل أساس الملك فإن استقلال القضاء هو أساس العدل.

بقلم :عبدالرحمن جابر العنزي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون