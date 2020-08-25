الإبراهيم: حملة «مسجل في كفو» لإبراز الكفاءات الوطنية الشابة

أول النهار

أعلن المستشار في الديوان الأميري رئيس اللجنة الاشرافية العليا على مشروع «كفو» د. يوسف الابراهيم انطلاق حملة «مسجل في كفو» لتشجيع الكفاءات الوطنية في التسجيل عبر المنصة والاستفادة من مميزاته من خلال خلق قنوات تواصل بين تلك الكفاءات.

وقال الابراهيم في بيان صحافي امس ان حملة «مسجل في كفو» تهدف الى ابراز الكفاءات الوطنية الشبابية التي تسهم في تحقيق الرؤية التنموية للبلاد ورصد قصص النجاح والمبادرات التي تعزز دور الشباب.

وأضاف ان البلاد تمر بمرحلة جديدة تحتاج الى تضافر جهود ابنائها، داعيا الله بأن يمن على سمو الأمير بالشفاء العاجل والعمر المديد.

ومن جانبها قالت المديرة التنفيذية لمشروع «كفو» الدكتورة فاطمة الموسوي ان باب التسجيل مفتوح لمشاركة الجهات في الحملة عبر الرابط الموجود في حساب «الانستغرام» الخاص بالمشروع وأما بالنسبة للأفراد فالتسجيل يكون عبر منصة كفو الالكترونية، موضحة ان آخر يوم لاستقبال المشاركات هو 31 اغسطس الحالي.

وأشارت الى ان دليل كفو السنوي الأول فرصة لرصد وابراز الكفاءات والمبادرات ليكون مرجعا للجهات المختصة وكذلك المبادرات المستقبلية، لافتة الى ان مميزات المنصة يتم تطويرها بناء على مساهمة مستخدمي موقع «كفو» عبر السنين.

وأفادت بأن فريق «كفو» يحضر لملتقى «كفو الرابع» الذي سيقام في شهر اكتوبر المقبل معربة عن فخرها بجميع الكفاءات التي تعرفت عليها والمتطوعين المتميزين الذين يساهمون في كل هذه الانجازات.

يذكر ان «كفو» هو المنصة الوطنية الأولى لعرض الكفاءات الشبابية لتسهيل عملية البحث والتواصل والتعاون فيما بينهم ويمثل احد انجازات وتوصيات المشروع الوطني للشباب «الكويت تسمع» الذي اشرف عليه الديوان الأميري.

